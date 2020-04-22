«По расчетам пик эпидемии в Петербурге — середина июня. Рестораны и театры раньше конца лета вряд ли откроют, границы — осенью»

Как сейчас составляются прогнозы развития эпидемии в Петербурге

Я вхожу в экспертную группу при вице-губернаторе Владимире Николаевиче Княгинине, в которую он пригласил разнопрофильных специалистов, чтобы они могли спокойно обсуждать и высказываться по вопросам распространения коронавирусной инфекции. В эту группу входят и ведущие ученые из других городов России, и зарубежные специалисты.

В ней я и мои коллеги из Политеха представляем результаты исследований рабочей группы, созданной нами на базе Центра компетенций НТИ СПбПУ еще 3 февраля. Именно тогда состоялся мой разговор с замминистра здравоохранения Владимиром Уйба. Уже было понятно, что коронавирус охватит всю Россию — чудес не бывает, если в других странах эпидемия, то и у нас, раньше или позже, она тоже начнется.

Мы занимаемся математическим моделированием, прогнозированием развития эпидемии, в группу входят специалисты из НИИ гриппа, института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ, математики, программисты и экономисты – для оценки социально-экономических последствий тех или иных решений.

Заниматься прогнозированием нужно было начинать как можно раньше — пока мы могли успеть потренироваться на данных из стран-предшественников. Сначала мы анализировали информацию, поступающую из агломерации Ухань, с лайнера Diamond Princess, из Италии.

Есть общая математическая модель из дифференциальных уравнений, предназначенная для описания опасных эпидемий. Она должна быть настроена на то заболевание, которое нас интересует сейчас — путем калибровки мы определили необходимые коэффициенты. Ключевой для нас параметр, влияющий на результаты – это интенсивность контактов людей.

Таким образом, когда болезнь пришла в Россию, мы были готовы быстро уточнять прогнозы — и сейчас каждый день представляем цифры с учетом новых данных уполномоченному президента по Северо-Западному федеральному округу.