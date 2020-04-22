Когда в городе введут электронные пропуска, сколько будет заболевших и почему на открытие ресторанов и театров до сентября можно даже не надеяться? На эти вопросы «Собака.ru» ответил член экспертной группы при вице-губернаторе, проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Иванович Боровков. Именно он совместно с несколькими специалистами по вирусологии и математическому моделированию ежедневно представляет властям прогноз развития эпидемии в Петербурге, исходя из которого и принимаются решения о введении или снятии новых мер контроля.
«По расчетам пик эпидемии в Петербурге — середина июня. Рестораны и театры раньше конца лета вряд ли откроют, границы — осенью»
Как сейчас составляются прогнозы развития эпидемии в Петербурге
Я вхожу в экспертную группу при вице-губернаторе Владимире Николаевиче Княгинине, в которую он пригласил разнопрофильных специалистов, чтобы они могли спокойно обсуждать и высказываться по вопросам распространения коронавирусной инфекции. В эту группу входят и ведущие ученые из других городов России, и зарубежные специалисты.
В ней я и мои коллеги из Политеха представляем результаты исследований рабочей группы, созданной нами на базе Центра компетенций НТИ СПбПУ еще 3 февраля. Именно тогда состоялся мой разговор с замминистра здравоохранения Владимиром Уйба. Уже было понятно, что коронавирус охватит всю Россию — чудес не бывает, если в других странах эпидемия, то и у нас, раньше или позже, она тоже начнется.
Мы занимаемся математическим моделированием, прогнозированием развития эпидемии, в группу входят специалисты из НИИ гриппа, института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ, математики, программисты и экономисты – для оценки социально-экономических последствий тех или иных решений.
Заниматься прогнозированием нужно было начинать как можно раньше — пока мы могли успеть потренироваться на данных из стран-предшественников. Сначала мы анализировали информацию, поступающую из агломерации Ухань, с лайнера Diamond Princess, из Италии.
Есть общая математическая модель из дифференциальных уравнений, предназначенная для описания опасных эпидемий. Она должна быть настроена на то заболевание, которое нас интересует сейчас — путем калибровки мы определили необходимые коэффициенты. Ключевой для нас параметр, влияющий на результаты – это интенсивность контактов людей.
Таким образом, когда болезнь пришла в Россию, мы были готовы быстро уточнять прогнозы — и сейчас каждый день представляем цифры с учетом новых данных уполномоченному президента по Северо-Западному федеральному округу.
В сложных технических системах есть важное правило: чем позже ты вносишь изменения, тем дороже это тебе будет стоить. Каждый день промедления имеет свою цену. С другой стороны, нельзя забывать, что мы можем поставить экономику под удар — и необходимо искать компромисс. Сглаживая пик эпидемии, можно предоставить городу время для подключения новых специально оборудованных больниц, увеличения ресурсов системы здравоохранения. То есть мы занимаемся рациональной балансировкой между заболеваемостью и уровнем готовности к ней.
В конце марта наша экспертная группа, возглавляемая вице-губернатором, на регулярной основе стала выпускать результаты прогнозов. Мы рекомендуем чиновникам необходимые меры, уточняем, сколько необходимо подготовить койко-мест в больницах, аппаратов ИВЛ, реанимационных мест.
Сколько человек заболеет в Петербурге
Если петербуржцы будут соблюдать режим самоизоляции на том уровне, что есть сейчас, то к середине июня в городе может быть 40 000 инфицированных. Этот сценарий мы называем оптимистичным.
Приблизительно 80% от этого числа — легкие больные, они должны находиться дома в режиме самоизоляции, 15% — средней тяжести, а 5% — тяжелые больные. Выходит, что городу необходимо 8 000 койко-мест и соответствующее количество медицинского персонала.
Во всех государственных медицинских учреждениях уже объявлен режим готовности: в случае необходимости они будут принимать инфицированных больных, у них есть время к этому подготовиться. Это необходимые и правильные меры, наша рабочая группа считает, что к такой вспышке город готов.
Нужен ли городу строгий карантин и когда введут систему пропусков
Опираясь на результаты математического моделирования, наша рабочая группа считает, что строгий карантин городу пока не нужен. Но мы внимательно следим за оценками самоизоляции «Яндекса». Все может поменяться за несколько дней: если люди вдруг решат, что все уже прошло и можно выходить на улицы, то наш прогноз перепрыгнет на другие рельсы и развитие ситуации в городе пойдет по другой кривой. Тогда заболевших в городе может быть в три раза больше – уже 120 000 к июню. При таком сценарии система здравоохранения не будет успевать своевременно реагировать, а соответственно сразу увеличится смертность.
Если город пойдет по этому пути, то в Петербурге будет введена система цифровых пропусков по аналогии с Москвой — другого варианта нет, но эти сложности мы создадим себе сами. Но пока это не является необходимым.
Почему в некоторых странах не вводят карантин
Чтобы выйти из эпидемии, 60-70% населения должно переболеть вирусом — тогда возникает коллективный иммунитет. По пути выработки коллективного иммунитета пошла Швеция, это очень рискованный эксперимент: они до сих пор не ввели строгих карантинных мер. Можно посмотреть на количество смертельных случаев: сейчас там погибших значительно больше, чем в России. Великобритания действовала также, пока там не заболел премьер-министр Борис Джонсон: после этого они сразу же ввели более строгие меры.
С чем связаны скачки количества заболевших
В прошедшую пятницу в Петербурге был скачок больше, чем на 400 новых заболевших, а в понедельник — всего 86 человек. Эти колебания понятны: если нам сообщают данные утром в понедельник, значит эти тесты делались на выходных, а интенсивность работы системы здравоохранения в этот день снижается — врачам тоже нужно хотя бы иногда отдыхать. Плюс есть задержки, связанные с ожиданием результатов тестов, которые зачастую отправляются в другой город, например, в Новосибирск. Так что нельзя говорить, что если сегодня у нас меньше сотни заболевших, то настало плато и все замечательно. Это опасное утверждение: люди могут решить, что можно перестать соблюдать режим самоизоляции. А это по-прежнему необходимо. Так что небольшие всплески как в одну, так и в другую сторону, могут быть, а ситуацию нужно оценивать на интервале в несколько дней.
Своевременно ли были приняты меры в Петербурге?
У нас в городе пока не объявлен карантин, это скорее квази-карантин, но интенсивность общения значительно снижена. Отменены все мероприятия, закрыты бары и рестораны, а школы и университеты перешли на дистанционное обучение. Эти меры, на взгляд нашей рабочей группы, были приняты своевременно. Если смотреть на графики начиная с 13 марта, когда были введены первые запреты, то видно, что они позволили не пойти сразу по пессимистичному сценарию. Почему все его боятся? Потому что ситуация может быстро выйти из-под контроля. Есть инкубационный период – около 14 дней. Заболевший может заражать в среднем в день от 2-3 до 6-7 человек. То есть за месяц один инфицированный может передать COVID-19 четырем сотням и более людей. Поэтому самоизоляцией и самодисциплиной ни в коем случае нельзя пренебрегать.
Почему не нужно закрывать границы между Петербургом и областью
В Ленобласть уехало около миллиона человек, в Московскую область — еще больше, сейчас москвичи активно вывозят за город семьи, там бум аренды и покупки домов. Это правильные действия — мегаполис должен рассредоточиться, чтобы снизить интенсивность контактов. Именно поэтому закрывать границы между городом и областью неправильно. Но одно дело уехать и остаться там, совсем другое — ездить на электричке туда и обратно. Так делать нельзя.
Сколько зараженных могло быть в Петербурге без карантинных мер
Если бы в городе не запретили мероприятия, не закрыли предприятия, места общественного питания, образовательные учреждения, не закрывали общежития, в которых были инфицированные, на обсервацию — в городе было бы до 1 млн заболевших, что, естественно, неподъемно для системы здравоохранения. Но это только в случае, если бы не было принято вообще никаких мер и население продолжало бы жить, работать, учиться, перемещаться и общаться, как будто никакой эпидемии нет.
Когда город сможет жить по-прежнему
Пик, по нашим прогнозам, придется на середину июня — если все так и произойдет, то меры контроля можно будет ослаблять в июле-августе. Раньше, скорее всего, это сделать не получится. Вполне возможно, учебный год для школьников и студентов начнется дистанционно. В этой ситуации и рестораны, клубы, театры, скорее всего, будут закрыты до полного прекращения эпидемии — до конца лета. Иначе возможны повторные волны распространения инфекции. Границы между странами тоже до осени не откроются, многие государства на это не пойдут, так как проходить через вторую волну распространения коронавирусной инфекции — это дорого и опасно. Пока новых заболевших появляется в городе по сотне и более каждый день, то говорить о снятии мер контроля преждевременно. Иначе можно быстро вернуться на пессимистичную кривую развития.
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