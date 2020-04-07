Дополненная реальность, сайты на tilda, и редактура: 15 курсов, чтобы освоить новую профессию

Флэт-иллюстрация и базовые навыки 3D-моделирования

Режим самоизоляции практически парализовал коммерческие фото- и видеосъемки, зато у ребят, которые делают флэт-иллюстрации и 3D графику работы прибавилось. Хорошая новость: чтобы быть коммерческим иллюстратором в 2020 году не обязательно (хотя и желательно) уметь хорошо рисовать от руки и владеть композицией на уровне выпускника Академии художеств. Если вы хотите рисовать графику для веб-приложений и персонажей для анимированных роликов-эксплейнеров, востребованных у бизнеса — начните с курса по плоской графике In flat, который уже несколько лет делает дизайнер и блогер Никита Mad rabbit. Он подойдет даже тем, кто никогда не открывал Adobe Illustrator. Курс платный, но некоторые уроки есть в свободном доступе, например по подбору цветовой схемы в композиции и мастер-класс по изометрической иллюстрации. Картинка сверху с объяснением как мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом — пример того, что вы с легкостью будете делать, освоив плоскую графику (и получать за это деньги).

Если вы никогда не работали в программе Cinema 4D для создания объемной графики и даже не имеете опыта в дизайне и иллюстрации, то можно начать с курса «Aлхимия Cinema 4D», после которого вы научитесь делать красивые 3D-шрифтовые композиции, иллюстрации и плакаты, а также все это анимировать. Примеры работ выпускников можно посмотреть вот тут. Курс стоит 34 доллара в месяц, в программе: базовые знания в области моделирования формы, постановки света и симуляции физических взаимодействий.