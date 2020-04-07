Кризис и режим самоизоляции — повод трансформировать хобби в профессию и обучиться творческим диджитал навыкам, которые пригодятся в любом деле. «Собака.ru» собрала 15 бесплатных и платных (но не дорогих!) курсов, которые помогут обучиться флэт-иллюстрации, моушен-дизайну, верстке сайтов на tilda и readymag, а также редактуре.
Дополненная реальность, сайты на tilda, и редактура: 15 курсов, чтобы освоить новую профессию
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Фото: Shutterstock
Создание сайтов в Tilda и Readymag
В ближайшие недели в онлайн перейдут даже бабушки, торгующие огурцами у метро, а значит возрастет спрос на лендинги для бизнеса и интернет-магазины. Для тех, кто боится разбираться с html, есть конструкторы для создания удобных сайтов без кода. Самые красивые и «дизайнерские» — Tilda и Readymag, которыми используются крупные бренды и СМИ. У Tilda есть собственная «школа» Tilda Education c подробными бесплатными уроками по созданию лендингов и анимации в вебе, а также с десятками видео и статей по дизайну и маркетингу. Есть и платный курс по дизайну в вебе от создателя платформы Никиты Обухова. У Readymag тоже есть свои видео-уроки, но на только английском, на русском — есть раздел «помощь». Короткие бесплатные видео по азам в этом конструкторе есть у bang bang education, за курс по созданию сложных мультимедийных публикаций с обратной связью от преподавателя придется заплатить, правда сейчас — со скидкой 30%. Навык пригодится не только работникам медиа, но и труженникам сферы культуры и искусства, художника и фотографам — просветительские и арт-проекты тоже придется перевести в онлайн. Например, образцовый сайт «Самоизоляция» московского Музея «Гараж» сделан на именно на Readymag.
Тексты и редактура
Вынужденная самоизоляция — повод разобраться с тем, как писать внятные тексты без «воды» и овладеть информационным стилем, который пригодится даже если вы не собираетесь менять профессию на редактора или копирайтера. Максим Ильяхов, автор настольной книги редакторов и копирайтеров России «Пиши, сокращай», выложил в свободный доступ курс «Продающий текст для бизнеса» — как стать самому себе копирайтером, сделать текст для лендинга, рассказывать про свои товары и услуги на понятном клиенту языке. Пригодится тем, кто экстренно переводит свое дело в онлайн и прямо сейчас делает сайт или рассылку для покупателей. Кроме того, у Ильяхова есть бесплатные видео на youtube, собранные под заголовком «Писать хорошо»: как избавиться от канцелярита, какие «стоп-слова» надо каленым железом выжигать из собственных текстов и почему страдательный залог плох в информационных текстах. Чтобы каждую неделю получать советы о редактуре, можно подписаться на рассылку «Сильный текст» за 249 рублей в месяц. На вашу почту будут прилетать видео и статьи о том, как, например, написать сильное объявление или создавать тексты для улучшения репутации компании.
Дополненная реальность
Во время всеобщего локдауна мы начали еще больше постить в инстаграм сториз с масками, а умение работать с дополненной реальностью — must-have для тех, кто профессионально связан с визуальным. Резонансный театральный блогер, лауреат премии «Топ 50» и автор книги «Нас всех тошнит» Виктор Вилисов переквалифицировался в AR-художники и создал собственный курс по дополненной реальности для всех желающих. Из него вы узнаете что это вообще такое, какие есть самые продвинутые инструменты для работы с AR на мобильных устройствах и компьютерах, как размещать цифровые объекты в физическом мире, анимировать их, оживлять граффити и муралы, а также делать иммерсивные опыты в дополненной реальности. Примеры собственных опытов Вилисова можно посмотреть в его instagram-аккаунте, а подключиться к курсу в телеграм-канале, где уже выложена подробная программа. Курс начнется 8 апреля и будет стоить чуть больше тысячи рублей.
Флэт-иллюстрация и базовые навыки 3D-моделирования
Режим самоизоляции практически парализовал коммерческие фото- и видеосъемки, зато у ребят, которые делают флэт-иллюстрации и 3D графику работы прибавилось. Хорошая новость: чтобы быть коммерческим иллюстратором в 2020 году не обязательно (хотя и желательно) уметь хорошо рисовать от руки и владеть композицией на уровне выпускника Академии художеств. Если вы хотите рисовать графику для веб-приложений и персонажей для анимированных роликов-эксплейнеров, востребованных у бизнеса — начните с курса по плоской графике In flat, который уже несколько лет делает дизайнер и блогер Никита Mad rabbit. Он подойдет даже тем, кто никогда не открывал Adobe Illustrator. Курс платный, но некоторые уроки есть в свободном доступе, например по подбору цветовой схемы в композиции и мастер-класс по изометрической иллюстрации. Картинка сверху с объяснением как мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом — пример того, что вы с легкостью будете делать, освоив плоскую графику (и получать за это деньги).
Если вы никогда не работали в программе Cinema 4D для создания объемной графики и даже не имеете опыта в дизайне и иллюстрации, то можно начать с курса «Aлхимия Cinema 4D», после которого вы научитесь делать красивые 3D-шрифтовые композиции, иллюстрации и плакаты, а также все это анимировать. Примеры работ выпускников можно посмотреть вот тут. Курс стоит 34 доллара в месяц, в программе: базовые знания в области моделирования формы, постановки света и симуляции физических взаимодействий.
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Фото: Shutterstock
Основы моушен-дизайна
Элементы анимации сейчас есть везде: в интерфейсах мобильных приложений, в постерах и даже стикеры в Telegram стали анимированными. Если вы хотите освоить базовые навыки работы в Adobe After Effects и сделать свой первый ролик или заставку, то можно начать с бесплатного курса от «Мастерской Исаева». Вы получаете техническое задание на промо видео для мобильного приложения, а затем шаг за шагом, параллельно, осваиваете функции программы и правила построения динамичного ролика, а в вашем портфолио появляется первая работа. Если вы хотите научиться анимировать отрисованных в векторе персонажей, таких как на картинке сверху, посмотрите бесплатных курс от bang bang education: вы научитесь подготавливать иллюстрацию к анимации и узнаете об основных инструментах Adobe After Effects. В итоге сможете быстро делать «гифки» из собственных картинок. Для того, чтобы придать движения своим объемным композициям, созданным в Cinema 4D рекомендуем короткий платный курс по анимации от Дейва Бергена: после каждого урока (от 5 до 15 минут) вы сможете загрузить в свой инстаграм новую движущуюся картинку, например, с конвейером мармеладок, эффектно падающих в банку. Из-за пандемии некоторые популярные курсы сделали ученикам скидки, например «Супермоушен 2D» — библия моушен-графики для начинающих.
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