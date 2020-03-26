От Черниговской до Аверина: 10 бесплатных курсов лекций от петербургских ученых

Современная произносительная норма русского литературного языка

Самой Людмилы Алексеевны Вербицкой, доктора филологических наук, а также экс-ректора и президента СПбГУ, уже, к сожалению, нет. Но ее голос можно услышать в аудиолекциях про произносительные нормы языка (в том числе про заимствования!). Поверьте, никто, кроме Людмилы Алексеевны, не научит вас говорить, как петербуржцы.

Прослушать курс можно здесь.