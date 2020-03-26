Самоизоляция и карантин не повод для уныния. Свободное время можно потратить с пользой – например, на самообразование. «Собака.ru» выбрала десять курсов лекций от петербургских ученых и преподавателей.
От Черниговской до Аверина: 10 бесплатных курсов лекций от петербургских ученых
Психолингвистика
Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь. Но есть и подводные камни: лекции достаточно академичны и объемны: обучение рассчитано на девять недель.
Прослушать курс можно здесь.
Жизнь в коммунальной квартире
Кандидат исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин собрал, кажется, весь причудливый кодекс сводов и правил быта советских коммуналок. Локальный фольклор о том, каково это, когда нет ничего личного, тоже прилагается. Равно как и отражение феномена в искусстве – от фильмов (да, и «Покровские ворота!») до фельетонов.
Прослушать курс можно здесь.
Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века
Литературовед, доктор филологических наук и профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин на основе курса своих лекций записал аудиоподкаст про Серебряный век. Он подробно объясняет на примерах Мережковского, Бунина и Горького, как символизм и реализм в русской литературе то вдруг сближались, то резкого отталкивались. Лекции еще ценнее тем, что в январе Бориса Валентиновича не стало.
Прослушать курс можно здесь.
Криминология: как изучают преступность и преступников
Курс лекций политолога и криминолога Владимира Кудрявцева, младшего научного сотрудника Института проблем правоприменения при Европейском университете, – настоящее guilty pleasure для любителей детективов, истории и социологии. В доступной форме он рассказывает, существую ли врожденные убийцы и как в России появилась организованная преступность. Бонус – все, что вы хотели знать о блатной песне «Мурка», но боялись спросить.
Прослушать курс можно здесь.
Современная произносительная норма русского литературного языка
Самой Людмилы Алексеевны Вербицкой, доктора филологических наук, а также экс-ректора и президента СПбГУ, уже, к сожалению, нет. Но ее голос можно услышать в аудиолекциях про произносительные нормы языка (в том числе про заимствования!). Поверьте, никто, кроме Людмилы Алексеевны, не научит вас говорить, как петербуржцы.
Прослушать курс можно здесь.
Археология фольклора: мифологические мотивы на карте мира
Доктор исторических наук, заведующий отделом Америки МАЭ РАН, профессор факультета антропологии ЕУСПб Юрий Березкин расскажет, кто такие трикстеры, как по фольклору можно судить, как происходило заселение материков и чем похожи предания разных стран. Практические задания тоже прилагаются.
Прослушать курс можно здесь.
Стартап: как вырасти в успешный бизнес
Курс для будущих и нынешних предпринимателей готовил целый коллектив преподавателей СПбГУ. Главное отличие от предлагаемых многочисленными бизнес-тренерами аналогов – это сочетанние традиции классического университетского образования с практическими знаниями и вызовами цифровой экономики.
Прослушать курс можно здесь.
Физические основы квантовых вычислений
Междисциплинарность в моде и в естественных науках. Так, квантовая информатика и квантовые вычисления – новый, стремительно развивающийся раздел физики, возникший на стыке квантовой механики, математической физики и классической теории информации. Впрочем, если вы гуманитарий, этот курс все же покажется слишком сложным.
Прослушать курс можно здесь.
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Shutterstock
Зрительное восприятие и обманы зрения
Многие знают, что зачастую наш мозг обманывает нас, самостоятельно достраивая картинку. Как именно это происходит, расскажут преподаватели психологического факультета СПбГУ. Курс содержит не только лекции: каждому слушателю необходимо будет создать собственный исследовательский проект.
Прослушать курс можно здесь.
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Shutterstock
Блокчейн: цели, бизнес-модели и регулирование
Кандидат физико-математических наук, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД» Виктор Достов рассказывает о блокчейне и его правовх основах максимально просто и прозрачно: без формул и слайдов.
Прослушать курс можно здесь.
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