Как обучиться новой профессии во время пандемии и не облажаться с онлайн-курсами

Директор по интернет-маркетингу Яндекс Практикума

Времени всегда 24 часа и его распределение вопрос приоритетов. Чтобы начать учиться — нужна мотивация. Хорошая внутренняя мотивация развивать себя — кризис, в который растёт спрос на хороших специалистов, а остальные остаются за бортом. И вот мотивация быть хорошим специалистом достаточно сильная, чтобы распределить своё время в пользу обучения, а не сериалов.

Сейчас имеет смысл сосоедоточиться на цифровизации своих навыков: копирайтинг для сайтов, дизайн интерфейсов, аналитика данных, основы программирования — это навыки, которые будут востребованы в любой профессии, связанной с цифровыми сервисами. А еще универсальные навыки — знание английского и работа в удалённой команде.

Как экстренно переключиться в диджитал-сферу? Начать учиться и сразу начать выполнять проекты: поначалу бесплатно или за небольшие деньги. Но это позволит быстро нарастить свое портфолио и через пару месяцев разместить его на фриланс биржах и начать искать заказы в соцсетях. К концу обучения (условные 10 месяцев) уже можно создать крепкий список собственных проектов и начать зарабатывать больше или быстрее найти новую работу. Главное принять, что легко не будет, придется и в учебу вкалдывать не меньше 20 часов в неделю и в работу по 10-20 часов. Только тогда будет результат.