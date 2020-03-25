Из-за пандемии сотрудники офисов массово переходят на удаленную работу, а те, кто трудятся оффлайн — теряют работу и задумываются о получении диджитал-профессии. «Собака.ru» узнала у экспертов по онлайн-образованию, как не бросаться на все подряд курсы и эффективно учиться в кризисной ситуации, а также каким навыкам отдать предпочтение.
Как обучиться новой профессии во время пандемии и не облажаться с онлайн-курсами
Евгений Лебедев
Директор по интернет-маркетингу Яндекс Практикума
Времени всегда 24 часа и его распределение вопрос приоритетов. Чтобы начать учиться — нужна мотивация. Хорошая внутренняя мотивация развивать себя — кризис, в который растёт спрос на хороших специалистов, а остальные остаются за бортом. И вот мотивация быть хорошим специалистом достаточно сильная, чтобы распределить своё время в пользу обучения, а не сериалов.
Сейчас имеет смысл сосоедоточиться на цифровизации своих навыков: копирайтинг для сайтов, дизайн интерфейсов, аналитика данных, основы программирования — это навыки, которые будут востребованы в любой профессии, связанной с цифровыми сервисами. А еще универсальные навыки — знание английского и работа в удалённой команде.
Как экстренно переключиться в диджитал-сферу? Начать учиться и сразу начать выполнять проекты: поначалу бесплатно или за небольшие деньги. Но это позволит быстро нарастить свое портфолио и через пару месяцев разместить его на фриланс биржах и начать искать заказы в соцсетях. К концу обучения (условные 10 месяцев) уже можно создать крепкий список собственных проектов и начать зарабатывать больше или быстрее найти новую работу. Главное принять, что легко не будет, придется и в учебу вкалдывать не меньше 20 часов в неделю и в работу по 10-20 часов. Только тогда будет результат.
- Яндекс Практикум — за бесплатные 20 часов можно сделать свой собственный проект и понять нравится ли профессия разработчика, аналитика или тестировщика.
- Udemy — ресурс на английском языке с огромным количеством недорогих курсов на любые темы: от цифрового маркетинга до искусства правильно расставлять растения в комнате.
- FreeCodeCamp — сообщество тысяч разработчиков, которые помогает учить языки программирования. Бесплатно.
- Видео от TED — для развития мышления и soft skills.
- Coursera — нельзя не упомянуть. Это платформа, где вас никто не будет подталкиваться учиться. Если с собственной мотивацией всё в порядке — ищите курсы от любых вузов и компаний мира.
- Курс по инвестициям для начинающих от Тинькоф журнала.
Павел Гуров
SMM-специалиcт, продвигавший Coca-Cola и Эрмитаж, блогер с 76к подписчиков в Инстаграме и 28к в Телеграме
До пандемии рынок онлайн-обучения уже был перегрет — очень высокая конкуренция и при этом мало качественных продуктов. Сейчас многие сервисы бесплатно выкладывают промо-вебинары для того, чтобы продать основной курс. Таким образом убивают двух зайцев: выглядят альтруистами и продают.
Самое главное — научиться отличать качественное онлайн-образование от школ-однодневок. Чем они отличаются? У однодневок — самопровозглашенные эксперты, в выступлениях которых — сплошная «вода». Они обещают быстрый эффект и дает «корочку» только за просмотр материалов. Серьезная школа выдает сертификат, только если студенты сделали практические задания. У хороших школ — известные и серьезные партнеры, например Яндекс или Альфа-банк. Загуглите имена преподавателей курса — есть ли у них реальные достижения, опыт работы в приличных ВУЗах вроде Высшей школы экономики или экспертные комментарии в Meduza, Афише, на Снобе, а не только в личных блогах.
Хотите перейти в сферу диджитал-маркетинга? Сейчас самое время — компании отменяют офлайн-ивенты, отказываются от наружной рекламы — бюджеты идут в онлайн-продвижение и стриминги. Онлайн-маркетологов понадобится намного больше, вопрос только в качестве их подготовки. Лайфхак: освоить продвижение в YouTube, Instagram или Facebook можно в онлайн-школах самих платформ — почти все они бесплатные. Я собрал список из 17 таких курсов вот тут.
Еще одна идея — начать записывать и развивать подкасты. В каждый выпуск своего — Gurov Digital (вошел в список «Лучшие новые подкасты за 2019 год» по версии Apple) — я продаю рекламные интеграции. То есть подкасты как способ заработка работают, причем способ модный и творческий. Неплохой курс по монетизации есть у Кристины Вазовски — она ведет подкасты «Это провал!», «Извини, что голосовым», а среди ее гостей — Елена Шейдлина, Линор Горалик, Ника Nixelpixel Водвуд, Надя Pussy Riot Толоконникова.
- Facebook и Instagram. У холдинга есть онлайн-университет Blueprint («Чертеж»), где представлены отдельные видеокурсы по каждому из направлений работы: монетизация инстаграм-профиля, рекламный кабинет, ведение аккаунта, креатив и стратегия. На сегодня там 103 видеоурока и появляются новые. Тем, кто продвигает бизнес в Инстаграме, рекомендую начать с курса под названием «Комплексный курс по рекламе вашего бизнеса на Instagram». Преподают работники самого Инстаграма и их партнеры. Обучение бесплатное с поддержкой русского языка. Экзамен с последующей выдачей сертификата международного образца стоит 150$. Бонус: официальный интерактивный учебник по инстаграм-рекламе:
- YOUTUBE. 50 часов обучающих материалов о том, как продвигать свой канал и ролики, как снимать вовлекающие видео, как работать с аналитикой и как зарабатывать на канале. Обучение бесплатное, есть русский язык. Выдача сертификатов доступна только партнерам YouTube (как правило, большим звездам и крупным брендам). Бонус: блог для криэйторов , где рассказывают, как теперь работать видеоблогерам в условиях карантина.
- TWITTER: Девять мини-курсов о том, как профессионально продвигаться в Твиттере, включая освоение сложных видеоформатов и рекламных механик. Бесплатно; английский; если сдаете экзамен с первой попытки — выдают официальный сертификат.
Сююмбике Давлет-Кильдеева
Шеф-редакторка проекта «Цех» об образовании взрослых людей
Сейчас все испытывают огромный стресс: кто-то перестраивается на удаленную работу, кто-то ее вообще теряет и остается без денег. Сил и времени не стало больше — их стало меньше. Перед тем, как кидаться смотреть курс, оцените свое состояние. Волноваться и даже паниковать — нормально, потому что мир меняется слишком быстро. Бросаться в омут с головой и резко начинать учить новый язык программирования — не эффективно. Когда вы придете в себя, то сразу бросите эту затею. Бесконечный поток бесплатной информации — от концертов Венской оперы до курсов smm вызывает у многих моих друзей ощущение никчемности — ведь все освоить невозможно. Постарайтесь избавиться от этого деструктивного чувства. Для онлайн-курсов открыть на месяц бесплатный доступ — это часть рекламной стратегии, нормальный бизнес-процесс. После free-месяца вам нужно будет заплатить за следующие уроки — лучше об этом помнить.
Перед началом любого обучения надо задать себе вопрос: зачем я это делаю. Если вы давно хотели пойти на какой-то дорогой курс, а сейчас он стал бесплатным — самое время попробовать. Лично я рада, что bang bang education открыли доступ к курсу по рисунку: давно интересовалась им, но было жалко потратить 30 тысяч — этот навык не относится напрямую к моей профессии. Сейчас он очень к месту — рисование невероятно успокаивает.
Насчет перехода в диджитал: одно дело если об этом задумалась условная аудитория фейсбука, а другое — таксист или курьер. Никакой дискриминация, но время входа в профессию у второй категории будет дольше. В любом случае — подумайте дважды и будьте готовы, что начинать придется с самых «низов» и маленьких зарплат. Главный совет — учите английский, для освоения диджитал-профессии: от программиста до онлайн маркетолога — он важен.
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