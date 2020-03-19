Ученые из петербургского НИИ расшифровали геном коронавируса Covid-2019

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — рассказал временно исполняющий обязанности директора НИИ Дмитрий Лиознов.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.