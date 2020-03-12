Петербургский институт кино и телевидения признан лучшим творческим вузом России

В 2019 году петербургский институт кино и телевидения набрал 21 балл индекса за образовательную, научную, экономическую и международную деятельность — это на два балла больше, чем набрали другие фигуранты рейтинга. По 19 баллов получили Московская государственная академия хореографии, Московская государственная консерватория имени Чайковского и Нижегородская государственная консерватория имени Глинки. За ними с 18 баллами индекса следует петербургская Высшая школа народных искусств и Академия русского балета имени Вагановой — у нее 17 баллов.

Абсолютным лидером рейтинга вузов по Петербургу стали Санкт-Петербургский государственный университет, Политехнический университет Петра Великого и Первый медицинский университет имени академика Павлова.

Напомним, ранее британское издание Times Higher Education, специализирующееся на вопросах высшего образования, составило ежегодный рейтинг лучших вузов мира. В него вошли 39 университетов России, в числе которых — ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Последний также возглавил рейтинг лучших вузов России по гражданскому строительству — по версии QS World University Rankings.

В октябре 2019 года британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes.