Каждый из предметных рейтингов составлен с учетом четырех показателей — международная репутация среди академического сообщества и работодателей по каждой предметной области, а также оценки влиятельности научных исследований, которая основывается на цитировании публикаций и H-index в соответствующей тематике. Индекс академической репутации является значимым в рейтинге QS World University Rankings.

Как считает ректор Андрей Рудской, появление Политеха сразу в четырех новых предметных рейтинга подтверждает статус вуза как глобального центра сборки политехнических компетенций. «Расширение присутствия в мировых предметных рейтингах оказывает позитивное влияние на глобальную конкурентоспособность Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого за счет обеспечения постоянного наращивания исследовательского потенциала и взаимодействия с промышленными партнерами», — отметил Рудской.

Напомним, ранее британское издание Times Higher Education, специализирующееся на вопросах высшего образования, составило ежегодный рейтинг лучших вузов мира. В него вошли 39 университетов России, в числе которых — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

В октябре 2019 года британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes.