Всего Анисимовым зафиксировано около 40 тысяч фактов из биографии Петра I, что позволяет исследователям получить исчерпывающую информацию об императоре и истории России того времени. «Вечный справочник» содержит данные о поездках, общении с людьми, участии императора в мероприятиях и другие.

Также исследование акцентирует внимание и на пропущенных фактах. Например, смерть Петра обычно связывают с урологическими проблемами, однако в одном из материалов говорится, что у него отключилась правая часть тела. Как считает исследователь, это значит, что у него был инсульт.

«Биохроника — это попытка реконструировать личность, понять ее проявления. В основе Биохроники лежат проверяемые, безусловные факты. А мои комментарии и интерпретации идут в комментариях. Ни одна «бумажная» энциклопедия не может в этом смысле конкурировать с электронной. Мне кажется, что именно в таком подходе — будущее справочных пособий и энциклопедий. Я создал лишь основу для такого «вечного справочника», — рассказывает Анисимов.

По словам сотрудников ВШЭ, главное отличие биохроники, созданной Анисимовым — в ее интерактивности. На сайт может написать любой человек и указать на ошибки, неточности, высказать свое мнение. Тогда текст обновляется или публикуется мнение со ссылкой на автора замечания. Таким образом, приводятся разные точки зрения, тогда как обычные энциклопедии дают только одну интерпретацию.