Библиотека Маяковского и Европейский университет запускают серию философских диспутов

В рамках первой встречи «Материализм против Идеализма» доцент Европейского университета Йоэль Регев, доктор философских наук Оксана Тимофеева и магистр социально-политической философии Антон Сюткин будут полемизировать с профессором политической теории демократии Артемием Магуном, доцентом кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Александром Погребняком и лаборантом факультета политических наук и социологии Европейского университета Сергеем Коретко.

«Вместе с Европейским университетом мы придумали серию диспутов, где центральными темами для обсуждения станут очень понятные полярные идеи, такие как материализм и идеализм, индивидуализм и коллективизм, консерватизму и либерализм. Мы надеемся, что разговор об известных и очевидных понятиях сможет привлечь широкую аудиторию, а участие в нем шести разных философов сформирует у слушателей комплексное представление о направлениях мысли», — говорят в библиотеке Маяковского.

Первый диспут «Материализм против Идеализма» состоится 5 февраля в 19:00 в Белом зале библиотеки Маяковского на набережной реки Фонтанки, 46 — вход свободный по предварительной регистрации. Последующие диспуты будут посвящены формальной логике и диалектике, консерватизму и либерализму, индивидуализму и коллективизму.