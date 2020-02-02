Петербург стал столицей «Тотального диктанта» в 2020 году

«Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, цель которой – показать, что быть грамотным важно для всех. Впервые ее провели в 2004 году для студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2018 году диктант написали более 236 тысяч человек в 81 стране мира.