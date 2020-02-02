В субботу, 2 января, Петербург выбрали как столицу «Тотального диктанта» в 2020 году, пишет ТАСС.
Петербург стал столицей «Тотального диктанта» в 2020 году
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Победителя объявили в Доме культуры национального исследовательского технологического университета МИСиС. Петербург получил большинство голосов жюри в финале конкурса и обошел Вологду, Казань, Тамбов и Нукус (Узбекистан). Главную площадку «Тотального диктанта» на 500 мест могут разместить в Зимнем дворце, а 1 апреля планируется провести шествие за грамотность.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, цель которой – показать, что быть грамотным важно для всех. Впервые ее провели в 2004 году для студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2018 году диктант написали более 236 тысяч человек в 81 стране мира.
Ранее организаторы «Тотального диктанта» рассказали, какие слова вызывали самые большие трудности у россиян. Первыми в этом списке идут «обаяние», «земля» и сочетания слов «Василисин муж» и «корабельный дуб».
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