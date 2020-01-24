Социологи составили народный рейтинг вузов России. В пятерке лидеров СПбГУ

Лучшим вузом страны, по мнению 39% россиян, является МГУ. МГИМО стал вторым — 12%. Третье место рейтинга у Московского государственного технического университета имени Баумана — 10%. На четвертом месте СПбГУ — 5%. Замыкает пятерку лидеров Высшая школа экономики — 3%.

Приоритетным показателем при выборе учебного учреждения 99% опрошенных жители страны считают квалификацию преподавателей. Высокий уровень подготовки по выбранной специальности важен 97% респондентам, доступность стоимости образования — 96%, наличие бюджетных мест и возможность трудоустройства по окончании — 95%.

«Престиж вуза и наличие возможностей для международных стажировок заняли 9 и 10 места в списке факторов, влияющих на выбор вуза: важными их посчитали 75% и 74% наших соотечественников соответственно. Удобное расположение вуза (72%), совет родителей (69%), наличие военной кафедры (67%), легкость поступления (66%) и обучения в вузе (53%) также были названы важными причинами в выборе вуза более чем половиной россиян», — рассказали специалисты ВЦИОМ.