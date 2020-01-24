Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения составили народный рейтинг вузов России. В пятерку лидеров вошел Санкт-Петербургский государственный университет, возглавил — Московский государственный университет имени Ломоносова.
Социологи составили народный рейтинг вузов России. В пятерке лидеров СПбГУ
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Marina Zezelina / Shutterstock.com
Лучшим вузом страны, по мнению 39% россиян, является МГУ. МГИМО стал вторым — 12%. Третье место рейтинга у Московского государственного технического университета имени Баумана — 10%. На четвертом месте СПбГУ — 5%. Замыкает пятерку лидеров Высшая школа экономики — 3%.
Приоритетным показателем при выборе учебного учреждения 99% опрошенных жители страны считают квалификацию преподавателей. Высокий уровень подготовки по выбранной специальности важен 97% респондентам, доступность стоимости образования — 96%, наличие бюджетных мест и возможность трудоустройства по окончании — 95%.
«Престиж вуза и наличие возможностей для международных стажировок заняли 9 и 10 места в списке факторов, влияющих на выбор вуза: важными их посчитали 75% и 74% наших соотечественников соответственно. Удобное расположение вуза (72%), совет родителей (69%), наличие военной кафедры (67%), легкость поступления (66%) и обучения в вузе (53%) также были названы важными причинами в выборе вуза более чем половиной россиян», — рассказали специалисты ВЦИОМ.
Напомним, в октябре британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes.
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