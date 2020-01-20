Европейский университет в Петербурге получил аккредитацию на аспирантские программы

Официальный приказ Рособрнадзора был подписан 13 января 2020 года. Согласно документу, Европейский университет в Санкт-Петербурге получил аккредитацию действующих в университете программ аспирантуры по социологии, политическим наукам, истории и искусствознанию.

Напомним, в сентябре 2017 года Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче новой образовательной лицензии. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. В октябре бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами в защиту вуза, пытаясь прояснить ситуацию с лишением лицензии.

В июне 2018 года арбитражный апелляционный суд в Москве отказал в апелляции Европейскому университету — тогда вуз принял решение больше не судиться с с Рособрнадзором, а в ректорате не могли дать точного ответа, будут ли пытаться подать документы на получение новой лицензии. Однако в августе Европейский университет успешно прошел проверку Рособрнадзора на получение лицензии.

Университет подал документы на аккредитацию образовательных программ в середине апреля 2019 года. У вуза уже есть лицензия на ведение деятельности, однако для для того, чтобы выдавать выпускникам дипломы, было необходимо дополнительное подтверждение от Рособрнадзора. В июле аккредитация на ведение образовательной деятельности была получена.