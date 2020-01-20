Как изменился наш язык за 10 лет и что это говорит о нас? Объясняет филолог Светлана Друговейко-Должанская

Про слово 2019 года – «протест»

Конкурс «Слово года» существует в России уже 13 лет, в этом году члены экспертного совета выбрали «протест». Я поставила это слово на одно из первых мест. В ушедшем году список слов во всех номинациях преимущественно состоял из тех, что отражают политическую ситуацию, противостояние молодых людей и власти. Говоря о «слове года» в России нужно иметь в виду, что в мире таких конкурсов довольно много. У нас выбор происходит на основе личных предпочтений. Например, в прошлом году на первое место вышло слово «реновация», потому что среди членов жюри очень много москвичей – а мне из Петербурга оно важным не казалось. Конечно, было бы лучше, если бы фаворит выбирался на основе статистических данных, как это, например, делает команда оксфордского словаря. Но этот лексикографический источник составляют десятки людей, а у нас над большим толковым словарем русского языка трудится три с половиной человека – без шуток, поскольку один работает на полставки. То, что они делают, – колоссальный подвиг, но еще и статистику собирать они не в силах. Наш выбор можно и нужно оценивать критически: нас мало, у нас разный опыт, разные источники информации. Я в этом году предлагала слово «абьюз», а в прошлом – «токсичный». Мне казалось, что они лучше всего отражают процессы, которые происходят в обществе. Слово «протест», мне кажется, заняло первое место заслуженно, потому что вся жизнь страны в минувшем году была окрашена этими социально важными событиями.

Развитие в русском языке черт аналитизма

Наш язык – синтетического строя, то есть у нас изменяются формы слов. Поэтому есть падежи, спряжения глаголов, а в языках аналитического строя грамматические смыслы выражаются порядком слов, добавлением каких-то показателей. В русском языке черты аналитизма нарастают: это связано и с кальками с английского, и с влиянием интернета. Например, мы с легкостью прочитываем на этикетке «йогурт со вкусом вишня».

Или, например, есть реклама мероприятия, которое проходит «на Роза Хутор». Топонимы склоняют все меньше и меньше – вспомним хотя бы бурные обсуждения того, нужно ли склонять Купчино и Колпино. Строгая норма требует склонять, но носителю языка это неудобно, он хочет видеть начальную форму слова, так понятнее (я живу в Пушкине: в городе Пушкин или в городе Пушкино?). Поэтому подавляющее большинство носителей языка предпочитает такие топонимы не склонять, а высокая норма становится элитарной.

Сюда же – отказ от склонения числительных. Сейчас сложно найти человека, который с легкостью скажет «пароход с шестью тысячами восьмьюдесятью четырьмя пассажирами». Более того, такие числительные заменяются в разговорной речи на формы вроде «год двадцать двадцать». Когда есть сложности, носители языка стараются их избегать.

Конечно, развитие черт аналитизма в русском языке – процесс многовековой. Когда-то эта же тенденция привела к тому, что у нас сократилось количество падежей – звательный исчез. Стало меньше чисел: раньше были не только единственное и множественное, но и двойственное. Было больше классов глаголов, больше времен.