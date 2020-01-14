Исследование: Людвиг ван Бетховен мог потерять слух из-за вина и свинцовых бокалов

В исследовании медиков упоминается анамнез одной из пациенток — в 2018 году в анализах мочи и крови итальянки было выявлено высокое содержание свинца, который мог попасть в ее организм из старой сковороды, у которой стерся защитный керамический слой. Оказалось, что симптомы во многом совпадают с теми, от которых страдал Бетховен.

Как предполагают врачи, композитор мог также отравиться свинцом, который вызвал потерю слуха. Вещество предположительно попало в организм Бетховена через вино — в то время в напитке содержалось высокое количество тяжелого металла. Также свинец частично содержался в бокалах для напитка.

Теорию также подтверждает анализ волос и фрагментов черепа Людвига ван Бетховена, проведенный в 2005 году. Согласно результатам, в организме композитора было обнаружено повышенное содержание свинца. Несмотря на это, отравление свинцом как причина глухоты Бетховена продолжает оставаться одним из предположений.

Людвиг ван Бетховен начал терять слух в 1796 году — на 26-ом году жизни. У него развивается тиннитус — воспаление внутреннего уха, приводящее к звону в ушах. По совету врачей он надолго уединился в маленьком городке Хайлигенштадте, однако покой и тишина не смогли улучшить его самочувствия. В результате глухоты Бетховена, которая полностью наступила к 41-у году, сохранились уникальные исторические документы — такие как «разговорные тетради», куда друзья Бетховена записывали для него свои реплики, на которые он отвечал либо устно, либо в ответной форме. При этом композитор продолжал сочинять музыку и исполнять.