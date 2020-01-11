В России могут изменить систему школьных отметок в аттестате

Ранее Министерство просвещения предложило повысить зарплаты учителям. Ведомство также проанализировало оплату труда учителей совместно с Общероссийским профсоюзом образования. В итоге был выявлен диапазон окладов за норму 18 часов педагогической работы в неделю. Наиболее низкий заработок получают учителя в Мордовии – 3,6 тыс. рублей. Самая высокая ставка оказалась в Приморском крае – 22,3 тыс. рублей.



Кроме того, Министерство просвещения России заявило, что неподобающий внешний вид школьников — не повод не допускать детей до занятий. Однако в ведомстве считают, что внешний вид и одежда все-таки должны «соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».