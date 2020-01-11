В России в школьных аттестатах могут появиться новые отметки. Вместо оценок по таким предметам, как «Физическая культура», «Музыка» и «Изобразительное искусство», в школах будут ставить «зачтено». Об этом рассказала министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» в эту субботу, 11 декабря.
В России могут изменить систему школьных отметок в аттестате
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Фото: Shutterstock
«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — пояснила Васильева.
По словам министра просвещения, в некоторых школах уже давно ставят «зачет»- «незачет», а также используют 100-балльную систему. Однако, когда выпускникам выдают аттестаты, все оценки приводятся к стандартному знаменателю – «5», «4», «3».
В настоящее время готовят новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, согласно которому школа сможет поставить «зачтено» за такие предметы, как «Физическая культура», «Музыка» и «Изобразительное искусство». При этом у школы останется право выбора.
Ранее Министерство просвещения предложило повысить зарплаты учителям. Ведомство также проанализировало оплату труда учителей совместно с Общероссийским профсоюзом образования. В итоге был выявлен диапазон окладов за норму 18 часов педагогической работы в неделю. Наиболее низкий заработок получают учителя в Мордовии – 3,6 тыс. рублей. Самая высокая ставка оказалась в Приморском крае – 22,3 тыс. рублей.
Кроме того, Министерство просвещения России заявило, что неподобающий внешний вид школьников — не повод не допускать детей до занятий. Однако в ведомстве считают, что внешний вид и одежда все-таки должны «соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».
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