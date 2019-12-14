Примерно каждая четвертая школа в России прислушалась к рекомендациям Минпросвещения и ограничила использование мобильных телефонов на уроках. Об этом рассказала глава министерства Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Около четверти российских школ запретили использование мобильных телефонов на уроках
«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область — сто процентов школ», — заявила Васильева и добавила, что речь идет об «абсолютно проверенных данных». По словам главы министерства, что в Свердловской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае рекомендации выполнили более половины школ.
Напомним, с 1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект будет согласован с родителями и педагогами для того, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. А в Госдуме предложили выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы.
Ранее стало известно, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок. Кроме того, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 44% отметили негативное влияние на образовательный процесс — проведение экзаменов по такой системе снижает качество получаемых знаний. А президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены.
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