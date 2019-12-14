Около четверти российских школ запретили использование мобильных телефонов на уроках

«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область — сто процентов школ», — заявила Васильева и добавила, что речь идет об «абсолютно проверенных данных». По словам главы министерства, что в Свердловской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае рекомендации выполнили более половины школ.