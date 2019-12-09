Рейтинг European Business Schools Ranking-2019 включает 95 лучших бизнес-школ Европы — седьмой год подряд Высшая школа менеджмента СПбГУ становится единственным представителем от России. Лидирующее место в списке заняла Высшая коммерческая школа Парижа — академический партнер ВШМ СПбГУ, а также Тринити-колледж Дублинского университета — она следует сразу за петербургской школой, заняв 60-е место.

«Позиция Высшей школы менеджмента СПбГУ — это результат кропотливой и планомерной работы школы за последние годы. Выбранные в 2013 году направления развития привели нас к этим хорошим результатам. Сегодня наступает тот момент, когда нам нужно определить новое направление развития, чтобы перейти на следующую ступень», — говорит директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова.

Напомним, в октябре британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes.