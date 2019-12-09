Британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг бизнес-школ Европы. Единственным фигурантом списка от России стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — расположившись на 59 строчке.
Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла (единственная от России!) в рейтинг лучших бизнес-школ Европы по версии Financial Times
Рейтинг European Business Schools Ranking-2019 включает 95 лучших бизнес-школ Европы — седьмой год подряд Высшая школа менеджмента СПбГУ становится единственным представителем от России. Лидирующее место в списке заняла Высшая коммерческая школа Парижа — академический партнер ВШМ СПбГУ, а также Тринити-колледж Дублинского университета — она следует сразу за петербургской школой, заняв 60-е место.
«Позиция Высшей школы менеджмента СПбГУ — это результат кропотливой и планомерной работы школы за последние годы. Выбранные в 2013 году направления развития привели нас к этим хорошим результатам. Сегодня наступает тот момент, когда нам нужно определить новое направление развития, чтобы перейти на следующую ступень», — говорит директор Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Дергунова.
Напомним, в октябре британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes.
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