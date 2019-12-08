Министерство просвещения предложило повысить зарплаты учителям, пишет ТАСС. Письмо замминистра министерства просвещения Виктора Басюка опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Минпросвещения предлагает повысить зарплаты учителям
«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», – сообщается в документе.
Ведомство также проанализировало оплату труда учителей совместно с Общероссийским профсоюзом образования. В итоге был выявлен диапазон окладов за норму 18 часов педагогической работы в неделю. Наиболее низкий заработок получают учителя в Мордовии – 3,6 тыс. рублей. Самая высокая ставка оказалась в Приморском крае – 22,3 тыс. рублей.
Напомним, Министерство просвещения России заявило, что неподобающий внешний вид школьников — не повод не допускать детей до занятий. Однако в ведомстве считают, что внешний вид и одежда все-таки должны «соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».
Напомним, с 1 сентября 23 школы Ленинградской области начали эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект будет согласован с родителями и педагогами для того, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. А в Госдуме предложили выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы.
Ранее стало известно, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок. Кроме того, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 44% отметили негативное влияние на образовательный процесс — проведение экзаменов по такой системе снижает качество получаемых знаний. А президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены.
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