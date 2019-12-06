Как в 82 года математик и альпинист Марк Башмаков делает в Эрмитаже выставки книг Дали и Миро

Я всем говорю, что я не коллекционер. Когда Пиотровский так меня представляет, я поправляю: «Михаил Борисович, я исследователь, я ученый прежде всего». Я заинтересовался livre d’artiste потому, что изучаю возможности человека с точки зрения восприятия визуальных образов. Конечно, если я ищу какое-то издание, то я как коллекционер проверяю аукционы, использую обширные знакомства среди европейских антикваров. Сейчас у меня есть около 1500 книг, лакун в собрании не так много. Мне очень нравится издание «Логики без труда» Льюиса Кэрролла, проиллюстрированное Максом Эрнстом. Книга эта в общем научная, про математику, а произведения сюрреалиста Эрнста запускают творческую работу образа в голове у ученика. Такая книга — самостоятельный объект, где неразрывно соединяются текст, изображение и типографика. Вопрос о том, заменит ли экран планшета книгу, еще не решен. Человек так устроен, что если он читает с монитора, то диапазон восприятия информации сужается. Я вчетверо быстрее читаю бумажную книгу, чем электронную. Иллюстрации создают дополнительные «зацепки» для сознания.

Недавно я провел две лекции в Эрмитаже на выставке книг Жоана Миро из моего собрания. Кто-то прокомментировал, мол, тут абстракция какая-то, непонятно, что нарисовано. А один человек сказал: «Смотрите, вот это мост, а вот это — сова». Даже я вздрогнул: «Где же там сова по его представлениям?» В этом весь смысл искусства, которое появилось в XX веке, — не показывать что-то ясное и «сделанное», а заставлять человека работать, чтобы он сам участвовал в создании произведения. Современное искусство побуждает давать собственную интерпретацию, а не восклицать: «Ах, это хорошая иллюстрация к роману Жюля Верна!»