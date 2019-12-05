Президент России Владимир Путин продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
Президент России на 5 лет продлил полномочия ректора СПбГУ Николая Кропачева
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Фото: СПбГУ
Согласно соответствующему указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Кропачев будет возглавлять СПбГУ еще пять лет, до 2024 года. На аналогичный срок продлены полномочия ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего.
Ранее по 332-й статье Трудового кодекса позицию ректора могли занимать люди не старше 65 лет, а в рамках ФЗ «О Московском государственном университете имени Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» президент России вправе был лишь дважды продлевать срок полномочий достигших 65 лет ректоров этих вузов.
Однако ноябре 2019 года Госдума приняла поправку, позволяющую президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. Николаю Кропачеву, ректору университета в Петербурге, 60 лет, он занял должность в мае 2008 года. Ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему 80 лет — он возглавляет вуз с 1992 года.
Напомним, ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. Высшая школа менеджента СПбГУ также вошла в рейтинг лучших бизнес-школ мира — по версии Financial Times, а исследователи из университета стали одними из самых цитируемых ученых мира.
В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, исходя их статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания.
Единый университетский кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей, петицию за сохранение факультетов в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга — более 76 тысяч человек. Также в городе запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ, первым участником которого стал выпускник Максим Резник.
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