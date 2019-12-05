Согласно соответствующему указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Кропачев будет возглавлять СПбГУ еще пять лет, до 2024 года. На аналогичный срок продлены полномочия ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего.

Ранее по 332-й статье Трудового кодекса позицию ректора могли занимать люди не старше 65 лет, а в рамках ФЗ «О Московском государственном университете имени Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» президент России вправе был лишь дважды продлевать срок полномочий достигших 65 лет ректоров этих вузов.

Однако ноябре 2019 года Госдума приняла поправку, позволяющую президенту продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. Николаю Кропачеву, ректору университета в Петербурге, 60 лет, он занял должность в мае 2008 года. Ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему 80 лет — он возглавляет вуз с 1992 года.