Авторитетное наукометрическое агенство Web of Science обнародовало ежегодный список самых цитируемых ученых со всего мира Highly Cited Researchers-2019. Россию в рейтинге представляют десять научных деятелей, трое из которых — исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета: Николай Кузнецов, Геннадий Леонов и Рауль Гайнетдинов.
Исследователи из СПбГУ стали одними из самых цитируемых ученых мира — по версии Web of Science Highly Cited Researchers-2019
Рауль Гайнетдинов, директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ и научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова, входит в список Web of Science не первый год. Агенство отметило более 300 публикаций Гайнетдинова, 12 из которых выделены как «самые высокоцитируемые в области фармакологии и токсикологии за 2008–2018 годы».
«Оказаться в этом престижном списке — это большая честь и для ученого, и для научной организации, в которой работает этот ученый. Я очень рад, что СПбГУ представлен в нем в этом году сразу тремя учеными, что, несомненно, поспособствует повышению статуса Университета в мировых рейтингах», — отмечает Гайнетдинов.
Геннадий Леонов, декан математико-механического факультета СПбГУ, основатель кафедры прикладной кибернетики профессор и доктор физико-математических наук, вошел в список 2019 года уже посмертно. В системе представлено более 172 его работ, 14 из которых являются высокоцитируемыми в области междисциплинарных исследований.
Среди исследований в системе также представлены 173 публикации доктора физико-математических наук Николая Кузнецова — из них особо выделены 15. «Во многом этот успех связан с актуальностью и мультидисциплинарностью научных исследований в научной школе Геннадия Алексеевича Леонова. За последние годы в научной школе были не только получены теоретические результаты в области качественной теории динамических систем, но и решены актуальные практические задачи», — отметил Кузнецов.
Напомним, ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. Высшая школа менеджента СПбГУ также вошла в рейтинг лучших бизнес-школ мира — по версии Financial Times.
В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, исходя их статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания.
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