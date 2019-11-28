Рауль Гайнетдинов, директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ и научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова, входит в список Web of Science не первый год. Агенство отметило более 300 публикаций Гайнетдинова, 12 из которых выделены как «самые высокоцитируемые в области фармакологии и токсикологии за 2008–2018 годы».

«Оказаться в этом престижном списке — это большая честь и для ученого, и для научной организации, в которой работает этот ученый. Я очень рад, что СПбГУ представлен в нем в этом году сразу тремя учеными, что, несомненно, поспособствует повышению статуса Университета в мировых рейтингах», — отмечает Гайнетдинов.

Геннадий Леонов, декан математико-механического факультета СПбГУ, основатель кафедры прикладной кибернетики профессор и доктор физико-математических наук, вошел в список 2019 года уже посмертно. В системе представлено более 172 его работ, 14 из которых являются высокоцитируемыми в области междисциплинарных исследований.

Среди исследований в системе также представлены 173 публикации доктора физико-математических наук Николая Кузнецова — из них особо выделены 15. «Во многом этот успех связан с актуальностью и мультидисциплинарностью научных исследований в научной школе Геннадия Алексеевича Леонова. За последние годы в научной школе были не только получены теоретические результаты в области качественной теории динамических систем, но и решены актуальные практические задачи», — отметил Кузнецов.