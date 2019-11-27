В Петербурге стартовала программа Открытого университета — образовательного проекта о технологиях, экологии и human studies

30 ноября и 1 декабря в рамках тестового запуска Открытого университета в Петербурге пройдет серия профильных лекций с занятиями по аэрокосмическому приборостроению, экологии, киберфизическим системам и «интернету вещей». Так, 30 ноября состоится воркшоп по изучению основ визуализации данных с помощью «flourish.studio» от Дмитрия Панова.

1 декабря Игорь Мателенок и Елена Киприянова расскажут об экологии и проведут анализ окружающей среды. Из лекции слушатели узнают об особенностях строения атмосферы и гидросферы, глобальных экологических проблемах и изменчивости водных ресурсов, а на практике освоят навыки применения отдельных методов анализа воды, с помощью которых в дальнейшем можно получать базовую информацию о ее качестве.

В этот же день пройдет серия лекций о робототехнике и киберфизических системах от Антона Савельева, Евгения Кваса, Михаила Канавцева и Александра Рысина. После лекционного ознакомления в рамках серии мастер-классов слушатели смогут применить знания на практике — например, в сфере мобильной робототеники и 3D-моделировании.

Участие во всех курсах бесплатное по предварительной регистрации. С полной программой Открытого университета можно ознакомиться здесь.

Уже в январе 2020 года Открытый университет официально запустится на базе проекта «Точка кипения» от ГУАП и станет площадкой для диалога и решения проблем Петербурга в области экологии, технологий и городской среды. «Открытый университет — это возможность научиться визуализировать большие данные о наводнениях в Петербурге и переводить их на язык диджитал-графики, проверять состав воды из Мойки в действующей лаборатории воды, создавать 3D модели реального пространства на базе игры Minecraft и управлять оттуда лампочками в коридоре лабораторий, собирать беспилотники и многое другое», — говорят организаторы проекта.