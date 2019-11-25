От воспитательной колонии до «Давайте говорить как петербуржцы!»: история жизни Людмилы Вербицкой

Детство, блокада и воспитательная колония

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде, всю блокаду она провела в осажденном городе. В 1949 году ее отец Алексей Бубнов был арестован и расстрелян по «Ленинградскому делу», семья за родство с «врагом народа» репрессирована. Мать будущего филолога отправили в лагерь в Тайшете, а ее саму – в детскую трудовую воспитательную колонию во Львове.

В интервью она вспоминала: «Самое страшное было, когда я попала туда и увидела, с кем придется провести ближайшие несколько лет. Там ведь сидели настоящие убийцы, воры, проститутки. Первое, что услышала, — это речь, с помощью которой они общаются друг с другом. Это была исключительно неформальная лексика, другой они не знали. И тут вдруг я что-то в душе каждого нашла... Знаете, там даже были такие удивительные, вообще-то сломленные, но очень добрые души».

Девочка уже тогда была хорошо образована: читала заключенным наизусть стихотворения Пушкина, пересказывала романы Толстого и Достоевского. Обратив на нее внимание, заместитель начальника колонии добилась того, чтобы она начала посещать обычную городскую школу — в колонии была школа-семилетка, а Людмила была уже 8-м. В 1953 году она поступила во Львовский государственный университет, а в 1954 после реабилитации отца перевелась на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Вскоре в родной город вернулась и ее мать.

Вербицкая и СПбГУ

В 1958 году она окончила ЛГУ по специальности «русский язык и литература», и вся ее дальнейшая деятельность была связана с университетом: она прошла путь от лаборанта до доцента, в конце 1970-х стала профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, в 1977 — защитила докторскую на тему «Современное русское литературное произношение (Экспериментально-фонетическое исследование)». В 1984 она стала проректором по учебной работе, а в 1994 — первым и пока единственным ректором-женщиной. На эту должность она переизбиралась дважды в 1999 и 2004 годах. При ней появился Смольный институт свободных искусств и наук — совместный проект филфака СПбГУ и Нью-Йоркского Bard College, где студенты могут выбирать курсы и получают диплом американского образца. Также было заключено соглашение между СПбГУ и Канцелярией университетов Парижа о создании Французского университетского колледжа. В 2008 по собственному желанию ушла с должности, после чего стала Президентом СПбГУ.

Также она была членом, а потом и президентом Российской академии образования, возглавляла Российское общество преподавателей русского языка и литературы и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.