Первая и на данный момент единственная женщина-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, знакомая горожанам по плакатам «Давайте говорить как петербуржцы!», умерла на 84 году жизни. Она учила русскому языку не только сотни студентов, но и Михаила Горбачева и Владимира Путина. «Собака.ru» рассказывает историю ее жизни: от дочери «врага народа» до одного из самых титулованных ученых страны.
От воспитательной колонии до «Давайте говорить как петербуржцы!»: история жизни Людмилы Вербицкой
Детство, блокада и воспитательная колония
Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде, всю блокаду она провела в осажденном городе. В 1949 году ее отец Алексей Бубнов был арестован и расстрелян по «Ленинградскому делу», семья за родство с «врагом народа» репрессирована. Мать будущего филолога отправили в лагерь в Тайшете, а ее саму – в детскую трудовую воспитательную колонию во Львове.
В интервью она вспоминала: «Самое страшное было, когда я попала туда и увидела, с кем придется провести ближайшие несколько лет. Там ведь сидели настоящие убийцы, воры, проститутки. Первое, что услышала, — это речь, с помощью которой они общаются друг с другом. Это была исключительно неформальная лексика, другой они не знали. И тут вдруг я что-то в душе каждого нашла... Знаете, там даже были такие удивительные, вообще-то сломленные, но очень добрые души».
Девочка уже тогда была хорошо образована: читала заключенным наизусть стихотворения Пушкина, пересказывала романы Толстого и Достоевского. Обратив на нее внимание, заместитель начальника колонии добилась того, чтобы она начала посещать обычную городскую школу — в колонии была школа-семилетка, а Людмила была уже 8-м. В 1953 году она поступила во Львовский государственный университет, а в 1954 после реабилитации отца перевелась на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Вскоре в родной город вернулась и ее мать.
Вербицкая и СПбГУ
В 1958 году она окончила ЛГУ по специальности «русский язык и литература», и вся ее дальнейшая деятельность была связана с университетом: она прошла путь от лаборанта до доцента, в конце 1970-х стала профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, в 1977 — защитила докторскую на тему «Современное русское литературное произношение (Экспериментально-фонетическое исследование)». В 1984 она стала проректором по учебной работе, а в 1994 — первым и пока единственным ректором-женщиной. На эту должность она переизбиралась дважды в 1999 и 2004 годах. При ней появился Смольный институт свободных искусств и наук — совместный проект филфака СПбГУ и Нью-Йоркского Bard College, где студенты могут выбирать курсы и получают диплом американского образца. Также было заключено соглашение между СПбГУ и Канцелярией университетов Парижа о создании Французского университетского колледжа. В 2008 по собственному желанию ушла с должности, после чего стала Президентом СПбГУ.
Также она была членом, а потом и президентом Российской академии образования, возглавляла Российское общество преподавателей русского языка и литературы и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
Работа с чиновниками
Людмила Алексеевна консультировала еще Михаила Горбачева: «Горбачев, между тем, стал первым генсеком, который попросил фиксировать его ошибки и направлять ему, чтобы мог работать над ними. С такой просьбой обратился и ко мне. И полгода я добросовестно отслеживала все его выступления на конференциях, съездах, занимавшие от нескольких минут до нескольких часов». Через шесть месяцев от этой работы она отказалась, так как не увидела изменений в речи Генерального секретаря.
Под ее руководством была издана серия небольших словарей для чиновников «Давайте говорить правильно!». Об этом она говорила: «Бывая на слушаниях в Госдуме, в Совете Федерации, я обращала внимание, что депутаты пользуются ими. Но далеко не все. И в этом может убедиться любой, кто их слушает. Много лет я добиваюсь, чтобы кандидаты в депутаты Госдумы сдавали экзамены по культуре русской речи. Потому что образованному человеку необходимо владеть речью, уметь формулировать мысль, грамотно писать. Когда слушаешь, как говорят иные думцы, вздрагиваешь».
Консультировала она и нынешнего президента страны Владимира Путина, который рассказывал, что иногда звонил ей даже с борта самолета: «У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она прямо в эту же секунду – все знает».
Плакаты
Большинству горожан она знакома по плакатам «Давайте говорить как петербуржцы!», посвященным нормам русского языка — на них изображен ее портрет. Их можно встретить в метро с 2011 года по сей день. Это совместная акция СПбГУ и правительства города, о ее необходимости Людмила Алексеевна говорила: «У нас не стало высокого стиля. Средний занял место высокого. А низкий, к сожалению, занял место среднего. Мне кажется, что поэтому надо делать все, чтобы русский литературный язык сохранить. И вот уже несколько лет проводится такое прекрасное, постоянно действующее средство борьбы за русский литературный язык — те плакаты, которые мы меняем каждый месяц. То, что мы делаем, адресовано всем жителям города, потому что каждый плакат <...> определенную сферу языка раскрывает».
Награды
У Вербицкой было множества наград: она была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом французских орденов Почетного легиона и Академических пальм, ордена Заслуг перед Республикой Польша, почетным гражданином Петербурга, лауреатом премии 1997 года Королевского юбилейного фонда Великобритании за достижения в области высшего образования и многих других. Международный астрономический союз решением Комитета по наименованию малых тел Солнечной системы присвоил малой планете № 7451 имя «Вербицкая». Об этом она рассказывала: «Вы знаете, я вот тоже не могу осознать. Мне астрономы показали, где эта планета летает, и там алферовская где-то рядом. Но... Как это так? Планета с моим именем. Это все потому, что университет такой».
Смерть
Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84 году жизни, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с ней состоится 27 ноября в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, похороны – на Северном кладбище. Ее похоронят рядом с мужем – советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.