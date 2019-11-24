Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

В Петербурге на 84-ом году жизни умерла Людмила Вербицкая, президент СПбГУ. Информацию об этом подтвердили в самом СПбГУ.

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Она с отличием окончила ЛГУ, и с 1958 года начала свою карьеру в университете с должности старшего лаборанта. Людмила Вербицкая является доктором филологических наук, профессором СПбГУ, была ректором университета в период с 1994 по 2008 год, а затем его президентом. Стала первой женщиной-ректором СПбГУ.

Именно благодаря Людмиле Вербицкой в университете открылись кафедра международных отношений и медицинская.

В 2013 году возглавила Российскую академию образования.

Людмила Вербицкая была одним из авторов серии словарей «Давайте говорить правильно», а горожане регулярно встречали в вагонах метро ее социальные плакаты «Давайте говорить как петербуржцы», на которых Людмила Алексеевна разъясняла правильную постановку ударения, значение молодежного сленга, иностранных и заимствованных слов и других сложностей русского языка.