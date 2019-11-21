Советский и российский ученый-физик Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике в 2000 году — за за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто и микроэлектронных компонентов. С 1991 по 2017 год являлся вице-президентом РАН. В 2001 году Законодательное собрание Петербурга присвоило Алферову звание почетного гражданина города. В ночь на 2 марта 2019 года на 89-ом году жизни Алферов скончался в Петербурге от острой сердечно-легочной недостаточности.