С 2020 года петербургские ученые начнут получать премию имени Жореса Алферова — лауреата Нобелевской премии по физике, вице-президента РАН и почетного гражданина Петербурга. Награда будет присуждаться «за выдающиеся результаты в области науки и техники».
В Петербурге учредили премию имени лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова
Постановление об учреждении премии имени Жореса Алферова подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. С 2020 года петербургские ученые будут награждаться ею за выдающиеся результаты в области науки и техники в номинации «нанотехнологии». «Таким образом будут отмечены не только новые достижения современных ученых, но и увековечена память прославленного физика, Нобелевского лауреата, почетного гражданина Санкт-Петербурга, общественного и политического деятеля, академика Жореса Ивановича Алферова», — отмечают в пресс-службе губернатора.
Советский и российский ученый-физик Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике в 2000 году — за за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто и микроэлектронных компонентов. С 1991 по 2017 год являлся вице-президентом РАН. В 2001 году Законодательное собрание Петербурга присвоило Алферову звание почетного гражданина города. В ночь на 2 марта 2019 года на 89-ом году жизни Алферов скончался в Петербурге от острой сердечно-легочной недостаточности.
Ранее Академическому университету РАН в Петербурге присвоили имя лауреата Нобелевской премии по физике и лауреата Жореса Алферова. Учреждение было основано по инициативе Алферова как научно-образовательный центр Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе — вплоть до своей смерти в марте 2019 года нобелевский лауреат являлся его бессменным ректором.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.