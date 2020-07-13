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Главы крупнейших ТЦ Петербурга — о 4-х месяцах карантина: «Очень сложно оценивать перспективы развития»

Уже 4 месяца деятельность торговых центров Петербурга остается под запретом. Узнав об открытии стрит-ретейла, представители отрасли попросили главного санитарного врача города Наталию Башкетову как можно скорее разрешить и им тоже возобновить работу — и пообещали следовать самым серьезным санитарным нормам. Мы выяснили у руководителей крупнейших ТЦ, почему 4-месячный простой оказался страшнее, чем новый закон о расторжении договоров аренды без штрафов.

Патрик Сьоберг

Региональный директор концерна SRV в России («Жемчужная плаза» и «Охта Молл»)

«Мы управляем торговой недвижимостью не только в России, но и в Финляндии, и кривая заболеваемости там пошла вверх раньше, чем в России. Поэтому понимали, какая будет ситуация и какие действия нужно предпринимать. Сфокусировались на трех базовых вещах: помощи арендаторам, безопасности покупателей и оценке финансовой составляющей.

Переговоры с партнерами индивидуальны, ищем баланс между возможностями арендаторов и нашими пожеланиями. Если бизнес оказался в совсем невыносимых условиях, (например, фэшн-индустрия продолжает быть закрыта), то договариваемся о практически нулевой арендной ставке и дисконте на протяжении нескольких месяцев уже после окончании пандемии. Но супермаркет, который не закрывался ни на один день, никаких преференций не получал.

Наша отрасль не получила каких-либо существенных послаблений: продолжаем платить налоги, не имеем возможностей воспользоваться поддержкой государства.

С практической точки зрения новый закон о расторжении договоров аренды без штрафов для нас имеет не очень большое значение: воспользоваться им решили буквально 2-3 наших арендатора из более чем 350-ти. Можно сказать, что это несколько несчастливый закон, поскольку третья сторона — государство — вмешивается в отношения между контрагентами. В перспективе это приведет к высокому уровню неуверенности, невозможности прогнозировать долгосрочное состояние рынка. А значит упадет стоимость торговых центров, вырастет банковский процент. Закон многими был воспринят, как односторонний, при всем том, что наша отрасль не получила каких-либо существенных послаблений. Продолжаем платить налоги по полной и не имеем возможностей воспользоваться поддержкой государства.

Чем больше откроется магазинов, тем быстрее люди распространятся по этим магазинам и будет меньше очередей.

И сейчас столкнулись с тем, что практически невозможно предсказывать и планировать ближайшее будущее в горизонте более чем одной недели. В качестве положительного примера помощи бизнесу можно привести Московскую область, где правительство выпустило «дорожную карту». В ней был указаны конкретные действия и даты открытия, которые не менялись, так как заболеваемость падала.

Что касается падения выручки: приближаемся к отметке 50%. Но цифры растут, так как ограничения до сих пор не сняты. Мы присоединились к обращению участников петербургского рынка: старались объяснить, что можем в торговых центрах обеспечить не менее безопасную среду, чем в стрит-ретейле. Более того, чем больше откроется магазинов, тем быстрее люди распространятся по этим магазинам и будет меньше очередей.

Наталья Петелина

Руководитель регионального подразделения Ingka Centres (МЕГА Дыбенко и МЕГА Парнас)

В период пандемии Ingka Centres не взымает арендную плату и сервисный сбор с тех арендаторов, которые вынужденно закрылись. Но не ограничиваемся только финансовой помощью: бесплатно поддерживаем партнеров на сайте, маркетплейсе «МЕГА Онлайн» и в соцсетях.

К сожалению, властям пришлось повторно закрыть МЕГИ, несмотря на то, что на подготовку к открытию двух торговых центров мы потратили 5 миллионов рублей и полностью соответствовали требованиям Роспотребнадзора.

Компания уже имеет опыт возобновления работы: во всех странах, где есть наши центры, спрос и выручка восстанавливаются достаточно быстро. Поэтому рассчитываем на оптимистичный сценарий и в России! В настоящее время продолжаем модернизацию МЕГИ Дыбенко, в которую инвестировали 2,2 млрд рублей, и развитие транспортной инфраструктуры в Кудрово.

Юрий Борисов

Управляющий партнер холдинга «АйБи ГРУПП» («Экополис Premium»)

Холдинг «АйБи ГРУПП» управляет тремя объектами: ТК «Экополис Premium», дисконтом «Румба» (считается сильнейшим проектом в классе) и мебельным центром «Юго-Запад». Как арендодатели, мы потеряли около 85% дохода. Наш заработок — процент от товарооборота арендаторов, а большинство из них закрылось. Размер убытка еще зависит от того, есть ли в ТЦ продуктовый супермаркет, который продолжает работу и в пандемию. Есть некоторая избыточность в карантинных мерах. В мебельном центре по этажу площадью 5 000 м2  ходит 10 покупателей — его можно было и не закрывать.

С первого дня закрытия предоставили арендные каникулы, а не стали изматывать партнеров неопределенностью. Просим только заплатить коммунальные услуги и кризисную ставку эксплуатации, покрывающую расходы на жизнеобеспечение здания: 120 рублей за м2 в месяц, включая НДС.

На сегодняшний день заявления на закрытие со всех трех торговых центров подали 5 арендаторов из 250 — остальные продолжат работу после карантина.

С наступлением ограничений, в первую очередь, определились с бюджетами, поскольку отвечаем за жизнедеятельность всего торгового центра: подрядчиков, коммунальные услуги, налогообложение, кредиты, арендаторы и персонал. Мы никого не уволили, но разделили коллектив на группы. Первая — это те, кто обязан приезжать на работу, ведь жизнь торговых центров не остановилась, были и работающие операторы, в частности продукты питания. Вторая группа без потерь справится с работой на удаленке — к примеру, юристы. А третья может позволить себе отдохнуть, либо трудиться только часть дня — с сохранением 50% оклада. Вот что позволило нам незначительно сэкономить расходы.

И торговые центры, и управляющие компании не попали в число пострадавших отраслей. На встречу пошли только банки, отсрочив платежи. И плюс ко всему приняли закон, разрешающий расторгать договор аренды без штрафов! Конечно, бизнес не умрет, а воспользуются новым указом те, кто и так бы ушел. Думаю, нас это коснется в наименьшей степени благодаря нашим концепциям. На сегодняшний день заявления на закрытие со всех трех торговых центров подали 5 арендаторов из 250 — остальные продолжат работу после карантина.

Кирилл Степанов

Операционный директор MALLTECH (ТРК «Лето»)

Размер упущенной прибыли за три месяца простоя разнится от региона к региону. ТРЦ «Планета» в Красноярске потерял около 400 млн рублей, ТРЦ «Аура» в Новосибирске – 300. Для ТРК «Лето» в Петербурге этот показатель – 370 млн руб. При этом обязательств по расходам с нас никто не снимал, продолжаем платить налоги, зарплаты, обслуживать банковские кредиты. Лучше ситуация там, где ограничения не продлились чрезмерно долго. Например, в июне открылись наши ТРЦ в Уфе и Новокузнецке. В остальных регионах, в том числе и в Петербурге, ограничения сохраняются, и ситуация продолжает ухудшаться. В наших торговых центрах провели переговоры со всеми арендаторами и предоставили пострадавшим скидки.

Всего на каждый ТРЦ мы инвестировали 2 млн рублей в обеспечение санбезопасности.

Отрасль торговых центров выступала против принятия нового закона, потому что государственное участие снизит доверие между арендодателем и арендатором. Однако финальный вариант законопроекта, на мой взгляд, корректный — большая часть наших предложений вошла в документ. В частности, о том, что закон распространяется на наиболее пострадавшие отрасли и носит временный характер – максимально год. 

Всего на каждый ТРЦ мы инвестировала 2 млн рублей в обеспечение санбезопасности: нанесли разметку, сотрудников обеспечили масками и перчатками, установили санитайзеры в галереях и аппараты дезинфекции воздуха.

Пока у нас нет понимания, как и когда будут сниматься ограничения. Ни власти Санкт-Петербурга, ни Роспотребнадзор не дают такой информации, поэтому очень сложно оценивать перспективы развития. Думаю, традиционные для торговых центров массовые мероприятия нескоро снова станут популярными. Работа по стимулированию продаж и взаимодействию с гостями переместится в онлайн.

Владимир Голубев

Вице-президент холдинга «Адамант» («Континент», «Заневский каскад», «Атмосфера» и другие)

ТРК так и не вошли в перечень пострадавших отраслей, и, соответственно, не получили поддержку от государства. Большинству же наших арендаторов выплатили субсидии в размере одного МРОТ на каждого сотрудника в апреле и мае, насколько мне известно. Тем не менее,  они попали в патовую ситуацию. Их коллеги, расположенные в стрит-ретейле, уже работают, выплачивают заработную плату персоналу и возвращаются к нормальной жизни, а магазины в ТРК продолжают простаивать. Конечно, идем навстречу всем, но унифицированного подхода нет и быть не может. В зависимости от специфики — с нами работают и крупные международные сети, и малый бизнес — каждый получил льготные условия: это и скидки от 50 до 80%, и отсрочки платежей, и реструктуризации задолженностей.

Конечно выручка упала. Но ограничения на работу до сих пор не сняли, поэтому называть сейчас точные цифры преждевременно — убытки растут с каждым днем. Даже после открытия торговых комплексов, возвращение к прежнему уровню дохода возможно не ранее, чем через год.

В Москве одновременное открытие торговых центров по всему городу позволило распределить потоки и избежать массового скопления людей. 

Как будут меняться предпочтения покупателей пока нельзя точно прогнозировать. Но судя по опыты коллег из Москвы, мы можем отметить два фактора. Во-первых, заранее спланированные покупки практически вытеснили спонтанные. Во-вторых, покупатели с пониманием относятся к мерам безопасности. Кстати, в Москве одновременное открытие торговых центров по всему городу позволило распределить потоки и избежать массового скопления людей. Логично то же самое применить и в Петербурге.

Новый закон не только идет в разрез с этикой бизнес-коммуникаций, но и ставит нас, как владельцев ТРК, в невыгодные условия. Но до сих пор после принятия закона мы ни с кем мы не расторгли договор. Слушаем, понимаем, ищем компромиссы.

Leontiy Kasatkin,
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