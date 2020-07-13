Главы крупнейших ТЦ Петербурга — о 4-х месяцах карантина: «Очень сложно оценивать перспективы развития»

«Мы управляем торговой недвижимостью не только в России, но и в Финляндии, и кривая заболеваемости там пошла вверх раньше, чем в России. Поэтому понимали, какая будет ситуация и какие действия нужно предпринимать. Сфокусировались на трех базовых вещах: помощи арендаторам, безопасности покупателей и оценке финансовой составляющей.

Переговоры с партнерами индивидуальны, ищем баланс между возможностями арендаторов и нашими пожеланиями. Если бизнес оказался в совсем невыносимых условиях, (например, фэшн-индустрия продолжает быть закрыта), то договариваемся о практически нулевой арендной ставке и дисконте на протяжении нескольких месяцев уже после окончании пандемии. Но супермаркет, который не закрывался ни на один день, никаких преференций не получал.