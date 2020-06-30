Район Черной речки несколько лет назад стал одной из главных точек притяжения для девелоперов. Здесь они возводят проекты, воплощая в них самые важные тренды строительства XXI века: развитая инфраструктура, дворы без машин, променады, обилие зелени, зоны отдыха на свежем воздухе и просторные квартиры. Рассказываем, почему стоит присмотреться к этой локации внимательно на примере жилого комплекса Terra, который холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) строит под девизом «Гармония города и природы».
Почему покупка квартиры в районе Черной речки – выгодное вложение в будущее?
Легкость передвижений
ЖК Terra возводится, с одной стороны, в зеленом районе с неплотной застройкой, а с другой – в локации, откуда можно доехать до центра города за 10-15 минут благодаря близости к крупным транспортным артериям (Ушаковской и Выборгской набережным, Кантемировскому и Ушаковскому мостам). В шаговой доступности (15-20 минут) — две станции метро: «Лесная» и «Черная речка». Рядом с комплексом находятся остановки общественного транспорта, поэтому при необходимости всегда можно воспользоваться автобусом или маршруткой, чтобы добраться до пункта назначения. Кроме этого, до ЗСД всего 6,5 км, а до КАД – 11 км. Такая мобильность – обязательный пункт в списке первой необходимости человека XXI века.
Обилие зеленых зон
Район Черной речки, где строится жилой комплекс Terra, исторически является синонимом отдыха и свежего воздуха: до революции здесь были дачи, загородные особняки, родники, а участки здесь еще при Петре Первом получили знаменитые вельможи: Меншиков, Апраксин, братья Долгоруковы, Голицыны и Шереметевы. До сих пор локация отличается многочисленными зелеными зонами и благоприятной экологической обстановкой, что становится бесценным преимуществом. Совсем рядом с Terra находится Пионерский сад, а недалеко – Ланской сад, Парк Лесотехнической академии, Строгановский и Полюстровский парки, сад дачи Головина и Александра Матросова, Салтыковский и Литовский сады, а также большой Удельный парк.
Продуманная архитектура
Архитектурный проект для жилого комплекса Terra разработан московским архитектурным бюро. Работая над проектом, архитекторы старались максимально использовать близкое соседство к комплексу Пионерского сада и решили в буквальном смысле «впустить его во двор» при помощи большой арки. Этот прием также помогает уйти от ощущения «дома-стены» и создает живописный силуэт застройки, выходящей непосредственно в парк. Такой принцип формирует самодостаточный комплекс, который способен создать вокруг себя комфортную среду для человека, стремящегося к гармонии. К слову, при ландшафтном оформлении планируется использовать натуральные материалы, например, деревянные настилы, а также высадить деревья и кустарники тех видов, которые встречаются в Пионерском саду: березу, черемуху, липу, рябину, кизильник и сирень – все они будут со временем разрастаться и создадут зелёные массивы прямо на территории комплекса.
Екатерина Пчелкина
начальник отдела маркетинга холдинга «РСТИ» (Росстройинвест)
Слоган Terra – «Гармония города и природы», потому что в нашем проекте сочетаются современные технологии строительства, долговечные фасады природных оттенков, широкий выбор функциональных планировочных решений и благоустроенная придомовая территория. Во внутреннем дворе появятся детские площадки, места для отдыха и занятий спортом, будут высажены кустарники и деревья. Вдоль второго корпуса будет проложен пешеходный бульвар, ориентированный на Пионерский сад – жильцы будут проходить к нему через 7-этажную арку. Таким образом внутренний двор будет плавно переходить в Пионерский сад, подчеркивая гармоничное соседство городского и природного ландшафтов.
Развитая инфраструктура
В последние годы конкуренция на рынке новостроек обострилась, покупатель стал более требовательным. Теперь он обращает внимание не только на характеристики квартиры, но и на благоустройство придомовой территории, внутреннюю инфраструктуру комплекса, архитектурные решения, отделку мест общего пользования. И здесь создатели Terra на высоте. В проекте предусмотрены подземный паркинг, дворы, свободные от автомобилей, детский сад, коммерческие помещения под магазины, кафе, рестораны. Во дворах появятся зоны для спорта, тихого отдыха и игровые площадки для детей разных возрастных групп с безопасным тартановым покрытием, скамейками, урнами и светильниками. Поскольку жилой комплекс строится в обжитом районе города, в шаговой доступности есть детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины и другие объекты сферы услуг.
Екатерина Пчелкина
начальник отдела маркетинга холдинга «РСТИ» (Росстройинвест)
Мы относим наш проект Terra к категории «бизнес-лайт». По своим характеристикам этот жилой комплекс ближе к бизнес-классу, чем к комфорт-классу. Среди характеристик, присущих бизнес-классу, – удобное расположение, небольшая переменная этажность, разнообразие планировочных решений, подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте. В каждой парадной предусмотрены места для хранения колясок, а также дизайнерская отделка холлов.
Разнообразная квартирография
Формат, максимально приближенный к «бизнес-классу», предполагает широкий выбор планировочных решений. В жилом комплексе Terra предлагаются студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Есть варианты с гардеробными, террасами, окном в ванной комнате и мастер-спальнями. Лот можно приобрести с отделкой как в темных, так и в светлых тонах.
Справка о ЖК Terra
Жилой комплекс Terra строится на Земледельческой улице, в обжитой части Приморского района Петербурга. Проект относится к сегменту «бизнес-лайт» и предполагает строительство трех домов переменной этажности (от 7 до 13 этажей), в которых разместятся 1409 квартир. Корпуса возводятся по кирпично-монолитной технологии с вентилируемыми фасадами из фиброцементных панелей и кирпичных вставок. Предусмотрено строительство встроенно-пристроенного паркинга и детского сада на 220 мест. На первых этажах зданий спроектированы помещения для торгово-сервисной инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на III квартал 2021 года; завершение всего проекта – на III квартал 2022 года. Стоимость квартир начинается от 4 млн рублей.
Застройщик: ООО «РСТИ-Терра»
Проектная декларация по ссылке
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