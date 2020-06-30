Почему покупка квартиры в районе Черной речки – выгодное вложение в будущее?

Продуманная архитектура

Архитектурный проект для жилого комплекса Terra разработан московским архитектурным бюро. Работая над проектом, архитекторы старались максимально использовать близкое соседство к комплексу Пионерского сада и решили в буквальном смысле «впустить его во двор» при помощи большой арки. Этот прием также помогает уйти от ощущения «дома-стены» и создает живописный силуэт застройки, выходящей непосредственно в парк. Такой принцип формирует самодостаточный комплекс, который способен создать вокруг себя комфортную среду для человека, стремящегося к гармонии. К слову, при ландшафтном оформлении планируется использовать натуральные материалы, например, деревянные настилы, а также высадить деревья и кустарники тех видов, которые встречаются в Пионерском саду: березу, черемуху, липу, рябину, кизильник и сирень – все они будут со временем разрастаться и создадут зелёные массивы прямо на территории комплекса.