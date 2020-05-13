Глава строительной компании ЮИТ в России Теему Хелпполайнен, кажется, придерживается финской философии «калсарикянни» (или душевного спокойствия) не только в жизни, но и в работе: проекты компании добавляют суровому петербургскому рынку недвижимости немало гармонии и комфорта. Мы поговорили с девелопером, создающим по-настоящему европейские жилые комплексы в городе, о новом формате продаж квартир онлайн, перспективе роста цен и самых выгодных инвестициях.
Глава строительной компании ЮИТ: «Пандемия приведет к подорожанию жилья. Но в краткосрочной перспективе цены стабильны»
Официального запрета на строительство во время пандемии нет. Можно ли сказать, что девелопмент пострадает в меньшей степени?
Конечно, можно и так сказать, если сравнивать строительство с ресторанным бизнесом, гостиничным или торговлей. Однако наша доля в ВВП в зависимости от страны (ЮИТ работает в 10-и европейских странах. — Прим.ред.) составляет от 10 до 20%, и опыт предыдущих кризисов демонстрирует не очень оптимистичную тенденцию. Строительство – это зеркало экономики, и если в кризис уменьшается в целом экономическая активность, то это не может не привести и к уменьшению объема строительства.
Строители не могут работать удаленно. Как сейчас выстроены процессы в ЮИТ? Какие меры безопасности приняты?
Не могу полностью согласиться с этим мнением. Мы весьма успешно перевели сотрудников на работу из дома, а они в свою очередь быстро адаптировались к новому формату. Этому способствовала работа по оптимизации в целом бизнес-процессов в компании, которую мы провели задолго до пандемии!
Например, у нас единый процесс инвестирования в новые объекты. Это означает, что когда мы принимаем решения о запуске проекта в любом городе России, где работает ЮИТ, то должны соблюдаться общие принципы и выполняться одинаковые финансовые и другие условия. Они зафиксированы в своего рода Кодексе, который позволяет принимать решения на местном уровне.
Радует, что наши клиенты тоже привыкли к новому формату покупки квартир — онлайн. Не секрет, что все застройщики, продавая дистанционно, сталкиваются с проблемой использования электронных подписей и регистрации договоров. Поэтому сейчас у всех должна быть единая цель – идеально наладить электронный процесс покупки квартир.
Работа на строительных площадках продолжается, поэтому было важно максимально обеспечить безопасность труда. При входе на объекты у сотрудников измеряется температура тела, проверяется состояние их здоровья, выдаются защитные маски и респираторы. Конечно, используем моющие и дезинфицирующие средства, как рекомендует Роспотребнадзор. Разделили потоки людей, выполняющих разные функции, а прием пищи организовали в две смены.
Что является основным источником дохода ЮИТ: госконтракты или строительство коммерческой недвижимости?
В России основной источник — это строительство жилья. Другими видами строительства мы не занимаемся. Если говорить о ЮИТ в целом, то, например, в Финляндии мы выполняем госзаказы, но все равно их доля в общем объеме выручки не очень велика. Обычно это строительство тоннелей, дорог, трамвайных линий и т.д. Но есть и социальные объекты: школы, детские сады и даже библиотеки. И, как показывает опыт предыдущих кризисов, государство и местные администрации стремятся увеличивать инвестиции в такие объекты. Впрочем, мы не знаем, будет ли так и на этот раз.
Может ли компания рассчитывать на помощь государства?
У компании ЮИТ более, чем 100-летняя история. За это время она всегда финансировала свои проекты собственными силами. Концерн — полностью частная и публичная компания (акции котируются на бирже в Хельсинки) — и сейчас имеет финансовое положение, которое позволяет не обращаться за государственной помощью.
В России существенной поддержкой для строительной отрасли может стать планируемая льготная ипотека под 6, 5%. В сегментах эконом- и комфорт-жилья эта мера способна поддержать спрос со стороны покупателей, которые и так рассматривали возможность воспользоваться ипотекой.
Кризисы и в Европе, и мире не изменили стратегию ЮИТ. Ее меняют мега-тренды. Сегодня это, во-первых, урбанизация. Несмотря на пандемию и риски, связанные с жизнью в мегаполисах, мировая тенденция не меняется: крупные города становятся еще более крупными.
Во-вторых, дигитализация. Пандемия оказывается огромное влияние на ускорение дигитализации, люди стали намного больше покупать товаров и услуг онлайн. Полагаю, что и после пандемии большинство клиентов станет покупать квартиры онлайн.
В-третьих, экология. Люди будут все больше внимания уделять вопросам экологии в целом, а также выбору зеленых жилых районов и экологичности стойматериалов.
Приведет ли пандемия к подорожанию жилья?
Да, приведет, но не скоро. В краткосрочной перспективе цены будут стабильны. Но в течение уже двух лет уменьшится количество старт-апов, то есть предложение на рынке сократится.
Общий мировой тренд: растет популярность маленьких квартир — однушек, двушек и студий. Это не связано напрямую с ситуацией в экономике, а скорее с демографическими процессами. При этом маленькие квартиры становятся более востребованными даже в премиум-сегменте. Миновали уже времена, когда было модным покупать 3-комнатные квартиры площадью по 150 кв. м.!
Что касается популярности отдаленных районов, то вопрос интересный, а ответ – неочевидный. С одной стороны, в таких районах люди могут купить относительно дешевые квартиры – это жилье востребовано и спрос на него будет сохраняться. С другой стороны, во всем мире люди хотят жить ближе к центру, где комфортнее жилая среда, более развитая инфраструктура, доступно больше услуг и т.д. Иными словами, одновременно мы видим полярные тренды, и каким будет будущее – трудно сказать.
Во что нужно инвестировать уже сейчас?
Если речь идет об инвестировании (когда покупатель не планирует сам долго жить в приобретенной квартир), то вкладывать нужно в ликвидные квартиры. Ликвидная квартира – это однушка или двушка в доме в хорошем районе (и совсем не обязательно в элитной локации) с удобное транспортной доступностью, социальной и коммерческой инфраструктурой поблизости. Такие квартиры всегда можно продать или сдавать в аренду.
Если человек планирует сам жить в новой квартире, то лучше инвестировать в квартиру, которая, помимо некой доходности, будет приносить удовольствие и в ней будет хотеться жить.
В этой связи, есть вероятность появления новой тенденции. Очевидно, что и после завершения пандемии люди станут проводить дома больше времени. Тогда, конечно, важно будет выбирать жилье, в котором удобно дистанционно работать. Теперь нужно будет внимательнее смотреть на функциональность квартиры, удобство пространства, возможность организации комфортного рабочего места.
Есть ли система лояльности покупателям у ЮИТ?
Есть программа лояльности ЮИТ Клуб – это платформа, с помощью которой мы связываем партнеров и клиентов компании. Только наши покупатели могут получать бонусы и постоянные скидки при заказе услуг и товаров у компаний-партнеров, в которых наша компания уверена и которые рекомендует. Причем вступить в клуб может и арендатор, проживающий в доме ЮИТ.
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