Глава строительной компании ЮИТ: «Пандемия приведет к подорожанию жилья. Но в краткосрочной перспективе цены стабильны»

Строители не могут работать удаленно. Как сейчас выстроены процессы в ЮИТ? Какие меры безопасности приняты?

Не могу полностью согласиться с этим мнением. Мы весьма успешно перевели сотрудников на работу из дома, а они в свою очередь быстро адаптировались к новому формату. Этому способствовала работа по оптимизации в целом бизнес-процессов в компании, которую мы провели задолго до пандемии!

Например, у нас единый процесс инвестирования в новые объекты. Это означает, что когда мы принимаем решения о запуске проекта в любом городе России, где работает ЮИТ, то должны соблюдаться общие принципы и выполняться одинаковые финансовые и другие условия. Они зафиксированы в своего рода Кодексе, который позволяет принимать решения на местном уровне.