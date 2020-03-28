Побывали в Пушкине, где идет строительство нового жилого комплекса, и пообщались с новоселами. Потенциальные соседи нам очень понравились, а в некоторых героях мы просто узнали себя.
Почему стоит купить квартиру в ЖК INKERI?
На что мы обращаем внимание, когда выбираем себе дом? Специалисты обычно начинают с местоположения и далее называют экологическую обстановку, качество постройки, инфраструктуру, транспортную доступность, надежность застройщика, цену и вид из окна. Жилой комплекс комфорт-класса INKERI, который возводится в исторической части города Пушкин, соответствует всем этим критериям, в какой последовательности их ни перечисляй. ЖК INKERI удостоен Гран-при конкурса «Лидер строительного качества — 2018».
Застройщик «ЮИТ Санкт-Петербург» умеет создавать благоприятную среду для жизни. Современная финская архитектура вписана в историческое окружение парков и дворцов, в городе хорошая инфраструктура, добираться удобно, дома уютные и комфортабельные, планировки разнообразные, разработан даже ландшафтный дизайн просторной территории. Все это привлекло наших собеседников — людей разного возраста, опыта и интересов. И каждый нашел здесь нечто особенно важное именно для него.
Поколение Z
Иван, студент, 19 лет
«Днем я учусь в университете, вечером работаю, ночью флексим с друзьями. Собираемся открыть общий бизнес. Квартиру мне купила любимая мама. Выбрали новостройку на этапе продаж — вышло бюджетно. Дом сдали в срок, ведь застройщик — международный концерн ЮИТ, а за ним сто с лишним лет истории и опыта. Нравится, что дома современные, все очень рационально и по-европейски. У меня студия, но пока хватает места. В округе есть все необходимое для жизни: рестораны, магазины, фитнес- центр. До ближайшего метро всего 15 км, а современные автомагистрали и КАД позволяют быстро добраться до города на машине. На территории есть удобная парковка».
Свобода и творчество
Евгений, фрилансер, 40 лет
«Прыгнул с парашютом. Посадил дерево. Вырастил сына. И вот вошел в новый период своей свободной жизни: пишу книгу — пришло время делиться опытом. Люблю природу, она меня вдохновляет. Конечно, в детстве трава была зеленее, но летом здесь есть даже ромашки. Теперь, когда мне не надо каждый день в офис, я сам строю свой день: с утра готовлюсь к очередному марафону — бегаю на длинные дистанции, дышу полной грудью и любуюсь видами. В Петербург стараюсь выбираться только по необходимости. У меня отличный глубокий балкон (спроектирован по финским стандартам), где я оборудовал пространство для отдыха. Даже кабель для розетки уже был выведен и провод, чтобы фонарь повесить. Люблю посидеть тут вечером с ноутбуком и чашкой чая».
#работакипит
Александра, бизнес-леди, 35 лет
«Моя жизнь проходит на бегу. Училась на инженера, а работаю в индустрии рекламы. Да, я встаю в пять утра. Встречи, переезды, новые люди, миллион дел, но меня это тонизирует. Удобно, что Пулково рядом: легко ездить в командировки и можно спонтанно улететь на длинные выходные. После покупки квартиры мне осталась только приятная часть ремонта. Все в квартире было белое: стены готовы под оклейку обоями, потолок — под покраску, на пол я выбрала ламинат. Теперь возвращаюсь домой как в место силы, чтобы никто не трогал. Но тут же нарушаю свое обещание отдыхать весь уикенд и зову друзей на вечеринку».
Моя семья
Елена и Виктор, семья с детьми, коренные петербуржцы
«У нас есть родственники в Пушкине, мы неплохо знаем город и, как только услышали о проекте, сразу взяли ипотеку, чтобы здесь поселиться. Уютно — дома пятиэтажные, красивый ландшафтный дизайн, есть детские площадки. У комплекса огороженная территория, так что будем спокойно отпускать ребят гулять с друзьями, когда они станут старше. Мы всегда хотели, чтобы дети росли на свежем воздухе, но в культурной среде, а в Пушкине все в порядке со школами и развивающими центрами. Еще мы водим их на интерактивные занятия в Детский центр Екатерининского дворца. К нам часто приезжают гости из Петербурга, и все помещаются за круглым столом в большой гостиной, совмещенной с кухней. Даже старенький дедушка-блокадник у нас побывал. Нам не пришлось беспокоиться, как он доберется: входы в парадные запроектированы с уровня земли, поребрики на пере- сечениях с тротуаром пониженные, а лифты просторные».
Устойчивое развитие
Анна и Владимир, молодая пара
«Мы поженились в прошлом году. Перед этим снимали квартиру в центре. Но решили перебраться поближе к природе. Летом мы любим кататься на велосипедах, ходить на байдарках, зимой — обязательно лыжи. Кстати, здесь есть кладовая в подвале, где можно хранить спортивный инвентарь. У нас собака, и прогулки с ней в городе были постоянной проблемой. А здесь даже экопакеты есть для питомцев! Мы поддерживаем тренд на экосознательность и рады, что строители позаботились о том, чтобы у нас была энергоэффективная квартира. А еще приятно, что образовалось комьюнити жильцов: обсуждаем раздельный сбор мусора, деньги, вырученные от сбора макулатуры, идут на саженцы, а на клумбах у нас растут не только цветы, но и ароматные травы».
Возраст счастья
Юлия, 50+
«Я точно знала, чего хочу: жить полной жизнь, путешествовать, наслаждаться вкусами и аро- матами, получать удовольствие от каждого мгновения! Поэтому я выбрала для жизни старинный Пушкин. Жизнь тут течет иначе, чем в большом городе: вокруг дворцы со своей вели- кой историей, красота архитектуры и природы. В самом городе уютно и спокойно, и мой новый дом в ЖК INKERI выглядит гармонично, хотя он очень современный и технологичный. Это настоящее хюгге! Осенью, весной, летом — у каж- дого сезона своя прелесть, так что моя лента в инстаграме полна фото из Павловска и Царского Села. И тут происходит масса всего интересного — выставок, модных показов, лекций. Хотела бы иногда поскучать, но некогда».
Подробнее о жилом комплексе INKERI — на сайте застройщика «ЮИТ Санкт-Петербург».
Проектная декларация и информация на сайте наш.дом.рф.
Фото: Shutterstock, пресс-служба.
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