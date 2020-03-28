Почему стоит купить квартиру в ЖК INKERI?

На что мы обращаем внимание, когда выбираем себе дом? Специалисты обычно начинают с местоположения и далее называют экологическую обстановку, качество постройки, инфраструктуру, транспортную доступность, надежность застройщика, цену и вид из окна. Жилой комплекс комфорт-класса INKERI, который возводится в исторической части города Пушкин, соответствует всем этим критериям, в какой последовательности их ни перечисляй. ЖК INKERI удостоен Гран-при конкурса «Лидер строительного качества — 2018».

Застройщик «ЮИТ Санкт-Петербург» умеет создавать благоприятную среду для жизни. Современная финская архитектура вписана в историческое окружение парков и дворцов, в городе хорошая инфраструктура, добираться удобно, дома уютные и комфортабельные, планировки разнообразные, разработан даже ландшафтный дизайн просторной территории. Все это привлекло наших собеседников — людей разного возраста, опыта и интересов. И каждый нашел здесь нечто особенно важное именно для него.