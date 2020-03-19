Не так давно для статуса достаточно было выбрать квартиру в новом доме. Но за последнее время многие пожили в разных кварталах, поездили по западным странам и поняли, что такой дом не всегда равно комфорт. Хочется жить в удовольствие: смотреть на закаты и водную гладь, гулять по променаду, покупать каждое утро свежую выпечку, завтракать с видом на набережную. Возможен ли такой рай в Петербурге? Отвечаем: да – в микрорайоне ЦДС «Черная Речка».
Где жить петербургскому гедонисту?
Микрорайон
ЦДС «Черная Речка» — это территория от набережной Черной речки до Белоостровской и Кантемировской улиц, где не так давно работал завод «Ильич». Рядом находится выезд на Кантемировскую улицу и Кантемировский мост, через который до Петроградской стороны добираются всего за 10 минут. До станций метро «Лесная» и «Черная речка» можно дойти за 15 минут прогулочным шагом, а дорога до Выборгской набережной займет 10 минут. Жилой квартал можно назвать реновацией заводского района, который превращается в точку притяжения на карте Петербурга. Теперь здесь все запланировано по-европейски комфортно: длинный променад ландшафтные дизайнеры засеют злаками, для машин запланированы подземные паркинги и гостевые парковки, к подъездам можно будет подойти, не преодолевая высокие ступени, пороги и пандусы, а дворы — только для резидентов.
Инфраструктура
Создавая единую социальную среду, компания ЦДС решила проработать инфраструктуру микрорайона, в котором строится девять корпусов в 11–14 этажей. Здесь запроектирована вдоль променада полоса с кафе, пекарнями, ресторанами и магазинами. Предусмотрены два детских сада и школа, спортивная площадка и деревянный амфитеатр для просмотра ретроспектив Бергмана и Феллини. Среди технологичных решений комплекса значатся Wi-Fi во дворах, видеонаблюдение и современные инженерные системы.
Планировки
За десятилетие изменилось и отношение к квартирам и метражу: к концу 2018 года ЦДС уже констатировали тот факт, что от неудобных пространствах необходимо отказываться. Цель девелопера в квартале «Черная Речка» — повысить качество площадей, что отражается и на планировках, которые подразумевают большие кухни, гостиные, места для хранения, постирочные зоны и несколько санузлов. Плюс ко всему проект практически не предполагает студий, поэтому в списке соседей не будет постоянно сменяющихся соседей.
Виды
Из окон квартир «Черной Речки», выходящих на Выборгскую набережную, открывается панорама Петербурга, которую можно наблюдать с террас, из ванных комнат, с лоджий и балконов.
ЦДС «Черная Речка». Застройщик: ООО «Городская Перспектива». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф)
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