Где жить петербургскому гедонисту?

Микрорайон

ЦДС «Черная Речка» — это территория от набережной Черной речки до Белоостровской и Кантемировской улиц, где не так давно работал завод «Ильич». Рядом находится выезд на Кантемировскую улицу и Кантемировский мост, через который до Петроградской стороны добираются всего за 10 минут. До станций метро «Лесная» и «Черная речка» можно дойти за 15 минут прогулочным шагом, а дорога до Выборгской набережной займет 10 минут. Жилой квартал можно назвать реновацией заводского района, который превращается в точку притяжения на карте Петербурга. Теперь здесь все запланировано по-европейски комфортно: длинный променад ландшафтные дизайнеры засеют злаками, для машин запланированы подземные паркинги и гостевые парковки, к подъездам можно будет подойти, не преодолевая высокие ступени, пороги и пандусы, а дворы — только для резидентов.