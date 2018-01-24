Татьяна Удаленкова: «Нас с сестрой на улицу не выпускали — тогда детей ловили и ели»

Было очень страшно?

Конечно! Сначала мы прятались в бомбоубежище после каждого воя сирены, но потом привыкли и оставались дома. Жили в основном на кухне, топя печку-буржуйку книгами и мебелью. Первое время родители были еще на ногах, а когда слегли, доверяли карточки соседке, которая ходила в магазин. Нас с сестрой на улицу не выпускали — ведь той жуткой зимой детей ловили и ели. Летом 1943 года я услышала по радио объявление о наборе в хореографическое училище — оно было в эвакуации в Перми, но часть педагогов все же осталась в Ленинграде. В сентябре родители отправили меня в первый класс обычной школы, но я упрямо твердила, что не буду учиться, пока меня не отведут на улицу Зодчего Росси. И добилась своего: 11 октября была принята в Вагановское. Жили мы в то время далеко, на Лесном проспекте, и добираться в центр города нужно было час в битком набитом трамвае. Однако меня это не останавливало. Нам, детям, в училище давали рабочую карточку — хлеба по ней можно было получить побольше. Но, конечно, не из-за этого я рвалась туда. Мне даже сложно сказать, откуда у блокадного дистрофика было такое бешеное желание танцевать.

Где вы находили силы, это же тяжелая физическая работа?

Сама не понимаю. После занятий мы еще носились по улицам, шалили, звоня в дверные звонки. Обстрелы пережидали в парадных. Помню, что я бегала наперегонки с трамваем! В старших классах я училась у Марии Федоровны Романовой — в училище иногда приезжала из Москвы ее дочь, Галина Сергеевна Уланова, которую мы воспринимали как богиню, конечно.