Раиса Кириллова: «Электричества не было, и я читала Вальтера Скотта при свете коптилки»

Расскажи, где ты жила, когда началась блокада.

Мы с мамой и папой жили на 7-й Советской — там в одном из дворов стоял отдельно небольшой двухэтажный дом. Наша квартира была на три семьи, все рабочие, молодые, с детьми. Мне было девять, я как раз окончила первый класс — в школу тогда ходили с восьми лет, Папа был машинистом на Витебской железной дороге, водил товарные поезда. Он еле успел вернуться в Ленинград в первых числах сентября, прежде чем кольцо сомкнулось. Маме предлагали эвакуироваться со мной, но она сказала, что должна дождаться, пока вернется муж. А потом уже поздно было, и мы так и остались в городе.

Почему вы не эвакуировались зимой 1942 года по Дороге жизни?

По ней вывозили либо детей без родителей, либо целыми предприятиями. Папа был сразу призван в железнодорожные войска и служил в них всю войну, мама не работала и отправить меня одну не захотела. А вот дедушка эвакуировался вместе со своим заводом, где работал мастером. От него не было ни слуху ни духу, а потом сообщили, что на Большую землю он так и не доехал, — значит, погиб, попав под бомбежку на Ладожском.

Твой папа появлялся дома?

Приходил раза два в месяц, когда его отпускали со службы. Приносил немного хлеба и сахара. Как-то в самые голодные дни он шел домой и от слабости упал, ударился головой о рельс. Еле добрался до нашей улицы, сел на ступеньках магазина и не смог встать. Холодно, ветер, снег, все чуть живые, но какая-то прохожая помогла ему, довела до дома. Мама не знала, как благодарить: если бы не эта женщина, папа вряд ли выжил бы, а вместе с ним и мы — то, что мы остались живы, это благодаря его рабочей карточке. Но травма эта отца подкосила: уже в 1948 году он стал жаловаться на боли в голове, упало зрение, у него нашли опухоль, признали инвалидом и до самой смерти в 1951-м он большую часть времени провел в Институте имени Бехтерева. Ему было всего сорок пять лет.