«Мы очень рады объявить о наших первых концертах в вашей стране — в Москве и Санкт-Петербурге», — поделились музыканты в официальном Instagram-аккаунте Pixies. Первое выступление в России состоится в московском клубе Adrenaline Stadium 21 июля 2020 года, в Петербурге концерт Pixies состоится в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» 22 июля 2020 года.

Американская рок-группа Pixies образовалась в Бостоне, штат Массачусетс, в 1986 году. На родине коллектив не пользовался большой популярностью, но получил восторженный прием в Великобритании и Европе. Наиболее известные композиции Pixies — Monkey Gone To Heaven, Caribou и Where Is My Mind?, ставшая заглавной в саундтреке к фильму Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».