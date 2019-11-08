Американская группа Pixies, одни из основоположников инди-рока и коллектив, популяризировавший альтернативный рок, впервые выступит в России. В Петербурге музыканты выступят в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту», московский концерт пройдет в клубе Adrenaline Stadium.
Инди-рок-группа Pixies впервые выступит в России. В Петербурге — в клубе «Морзе»
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@pixiesofficial
«Мы очень рады объявить о наших первых концертах в вашей стране — в Москве и Санкт-Петербурге», — поделились музыканты в официальном Instagram-аккаунте Pixies. Первое выступление в России состоится в московском клубе Adrenaline Stadium 21 июля 2020 года, в Петербурге концерт Pixies состоится в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» 22 июля 2020 года.
Американская рок-группа Pixies образовалась в Бостоне, штат Массачусетс, в 1986 году. На родине коллектив не пользовался большой популярностью, но получил восторженный прием в Великобритании и Европе. Наиболее известные композиции Pixies — Monkey Gone To Heaven, Caribou и Where Is My Mind?, ставшая заглавной в саундтреке к фильму Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».
Спустя 7 лет после образования, Pixies распались в 1993 году из-за разногласий в коллективе, однако в 2004 совершили реюнион. Группу считают одной из числа оказавших существенное влияние на популярность альтернативного рока в 1990-х. В годы распада популярность наследия Pixies лишь возрастала, что стало причиной успешных мировых туров после их воссоединения.
Дискография Pixies насчитывает 7 студийных альбомов, крайний из которых, Beneath the Eyrie, был презентован в сентябре 2019 года.
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