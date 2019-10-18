Покажут и выступление Вероники Джиоевой и Ильдара Абдразакова — хедлайнеров «Классики на Дворцовой». Они заменили в программе Анну Нетребко и Юсифа Эйвазова, которые были вынуждены отказаться от выступления в связи с необходимостью продления восстановительного периода после перенесенного заболевания. Танцевальную программу украсят выступления театра Аллы Духовой Todes, театра балета имени Леонида Якобсона, петербургских артистов балета, а также спортивно-танцевального клуба «Дуэт» — чемпионов-мира по латино-американским танцам.

Площадь светодиодных экранов на сцене и в импровизированном зале составила свыше 400 квадратных метров. Каждый сюжет 3D-видеодекораций был обрамлен в художественные рамы — чтобы их вырезать, фрезерный станок прошел путь в 27 километров. За время выступления артисты сменили более 400 костюмов, на сцену выезжала цыганская атмосферная кибитка и роскошный ретро-автомобиль.

Телевизионная трансляция музыкального шоу «Классика на Дворцовой» в эфире канала «Россия. Культура» состоится 20 октября в 22:40.