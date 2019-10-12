Музыканты группы «Кино» возвращаются на сцену после тридцатилетнего перерыва. Они выступят в Петербурге 31 октября 2020 года в Ледовом дворце и на «ВТБ Арене» в Москве. Как сообщает «Фонтанка», об этом заявили в пятницу, 11 октября, на концерте «Симфоническое кино», посвященном 30-летию выхода альбома «Звезда по имени солнце».
Группа «Кино» возвращается с концертами в Петербурге и Москве – спустя 30 лет после распада
На шоу показали также тизер, где говорится о том, что это будут «двухчасовые концерты с уникальным видеорядом». Как обещается, на них прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей».
«Музыканты «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов уже полгода работают над этой программой. Голос Виктора Цоя будет звучать в записи. И это звучит на самом деле здорово», – поделился источник «Фонтанки».
Советская рок-группа «Кино» образовалась в начале 80-х годов в Ленинграде. Лидером группы, а также автором всех песен являлся Виктор Цой. В 1990 году он трагически погиб в результате автомобильной катастрофы неподалеку от Риги, после чего группа распалась. Однако судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент», вновь изучила материалы дела смертельного ДТП, в котором погиб лидер группы «Кино». По ее мнению, оснований считать, что смерть музыканта связана с тем, что он заснул за рулем, нет.
В 2012 году бывшие участники коллектива вновь собрались, чтобы завершить песню Цоя «Атаман», прозвучавшую в документальном фильме «Цой — Кино». Она вышла в свет в ноябре 2018 года.
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