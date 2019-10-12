Группа «Кино» возвращается с концертами в Петербурге и Москве – спустя 30 лет после распада

Советская рок-группа «Кино» образовалась в начале 80-х годов в Ленинграде. Лидером группы, а также автором всех песен являлся Виктор Цой. В 1990 году он трагически погиб в результате автомобильной катастрофы неподалеку от Риги, после чего группа распалась. Однако судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент», вновь изучила материалы дела смертельного ДТП, в котором погиб лидер группы «Кино». По ее мнению, оснований считать, что смерть музыканта связана с тем, что он заснул за рулем, нет.

В 2012 году бывшие участники коллектива вновь собрались, чтобы завершить песню Цоя «Атаман», прозвучавшую в документальном фильме «Цой — Кино». Она вышла в свет в ноябре 2018 года.

