26 сентября 2019 года исполнилось 50 лет со дня выхода двенадцатого студийного альбома The Beatles Abbey Road. К юбилею пластинки с одной из самых известных обложек за всю историю звукозаписи на официальном YouTube-канале группы вышел клип на песню Here Comes The Sun. А вот и солнце!