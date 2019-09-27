Посмотрите клип The Beatles на песню Here Comes The Sun — к 50-летию альбома Abbey Road
26 сентября 2019 года исполнилось 50 лет со дня выхода двенадцатого студийного альбома The Beatles Abbey Road. К юбилею пластинки с одной из самых известных обложек за всю историю звукозаписи на официальном YouTube-канале группы вышел клип на песню Here Comes The Sun. А вот и солнце!
Пластинка Abbey Road стала знаменательной в творчестве группы. Незадолго до ее выхода, 20 сентября, Джон Леннон объявил участникам коллектива о своем уходе — так лонгплей стал последней совместной работой музыкантов. Широкую известность получила и обложка, на которой «битлы» сфотографировались переходящими улицы Эбби-роуд. У фотографа Иэна Макмиллана было всего десять минут, чтобы сделать снимок — участок дороги был специально перекрыт для фотосессии полицейскими.
К 50-летию Abbey Road также вышло переиздание пластинки.
Напомним, с молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. В 2018 году культовые The Beatles, распавшиеся еще в 1970 году, выпустили клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Посмотрите также, как барабанщик The Beatles Ринго Старр, группа The Roots и Джимми Фэллон исполнили Yellow Submarine (на игрушечных инструментах!).
Ранее также стало известно, что режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. А сентябре 2019 года в Петербурге скончался создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.