26 сентября 2019 года исполнилось 50 лет со дня выхода двенадцатого студийного альбома The Beatles Abbey Road. К юбилею пластинки с одной из самых известных обложек за всю историю звукозаписи на официальном YouTube-канале группы вышел клип на песню Here Comes The Sun. А вот и солнце!

Пластинка Abbey Road стала знаменательной в творчестве группы. Незадолго до ее выхода, 20 сентября, Джон Леннон объявил участникам коллектива о своем уходе — так лонгплей стал последней совместной работой музыкантов. Широкую известность получила и обложка, на которой «битлы» сфотографировались переходящими улицы Эбби-роуд. У фотографа Иэна Макмиллана было всего десять минут, чтобы сделать снимок — участок дороги был специально перекрыт для фотосессии полицейскими.

К 50-летию Abbey Road также вышло переиздание пластинки.