The Roots — американская хип-хоп группа из Филадельфии, организованная в 1987 году. Участники коллектива известны своим джазовым подходом к жанру, который подчеркивается живым инструментальным исполнением. Дебютный альбом Organix вышел в 1993 году и разошелся тиражом в 150 тысяч копий. The Roots становились многократными номинантами на премию «Грэмми», а в 2011 году подучили статуэтку — за лучший R&B альбом Wake Up!, лучшее традиционное исполнение R&B-композиции Hang On in There и лучшее рэп-исполнение композиции You Got Me в 2000 году.

26 сентября 2019 года исполнится 50 лет со дня выхода двенадцатого студийного альбома The Beatles Abbey Road. Пластинка стала знаменательной в творчестве группы. Незадолго до ее выхода, 20 сентября, Джон Леннон объявил участникам коллектива о своем уходе — так лонгплей стал последней совместной работой музыкантов. Широкую известность получила и обложка, на которой «битлы» сфотографировались переходящими улицы Эбби-роуд. У фотографа Иэна Макмиллана было всего десять минут, чтобы сделать снимок — участок дороги был специально перекрыт для фотосессии полицейскими.

Напомним, с молотка на июльском аукционе Sotheby’s «Английская литература, история, детские книги и иллюстрации» ушел контракт с «пятым из The Beatles» — менеджером ливерпульской четверки Брайаном Эпстайном. В 2018 году культовые The Beatles, распавшиеся еще в 1970 году, выпустили клип на песню Glass Onion, записанную 50 лет назад. Видео состоит из архивных кадров с участниками группы. Ранее также стало известно, что режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. В сентябре 2019 года в Петербурге скончался создатель крупнейшего музея группы The Beatles Николай Васин.