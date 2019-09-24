Премьера на «Собака.ru»: «Ритуальные услуги» презентовали клип на песню «Дурак»
Петербургский дуэт Маши Блиновой и Любы Романенковой «Ритуальные услуги» презентовал клип на песню «Дурак». Героиня ролика без остатка отдается любовным страданиям, пока участницы дуэта, облаченные в костюмы средневековых инквизиторов, олицетворяют голоса в ее голове. «Ты — дурак, которого я люблю», — так звучит главный манифест композиции.
Композиция «Дурак», вошедшая во второй студийный альбом дуэта «Типичный запрос в психологию», и видеоряд к ней прописаны атмосферой тупиковой безысходности и одиночества. Идея подростковой драмы пришла ее режиссеру Игорю Власенко, оператором работы выступил Андрей Титов. По просьбе «Собака.ru» съемочная команда во главе с Машей Блиновой раскрыла подробности создания клипа.
Маша Блинова
Специально для «Собака.ru»:
Идея сделать клип появилась спонтанно — ко мне подошел Андрей и предложил поработать. Я даже не знала, что он умеет снимать, была удивлена, но согласилась. Они приехали к нам на репетицию и мы обговорили сценарий. Трудно было только в процессе монтажа — нам что-то не нравилось, а ребята не могли понять, что мы хотим. Но я надеюсь, что у нас получилось сделать что-то красивое — на полном энтузиазме.
Игорь Власенко
Специально для «Собака.ru»:
Когда мы начинали делать первые варианты сценариев, все идеи были завязаны на мужском образе — он следует из текста песни «Дурак». При этом мы не хотели, чтобы клип был повторением слов. Так появились инквизиторы, которых воплотили Маша и Люба — все-таки корень зла не в мужском образе, а в самой героине, внутри нее.
У нас не было декораций и бюджета — все зависело от удачи и того, сможем ли мы попасть на локации. В одной из сцен на площадку привезли кучу строительного мусора и начали работы. Нам пришлось разбирать его самостоятельно — спасибо ребятам со стройки, они разрешили доснять материал. Погода тоже в какой-то степени была нашим помощником — если бы что-то изменилось, не было бы тумана и антуража.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.