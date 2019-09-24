Премьера на «Собака.ru»: «Ритуальные услуги» презентовали клип на песню «Дурак»

Специально для «Собака.ru»:

Когда мы начинали делать первые варианты сценариев, все идеи были завязаны на мужском образе — он следует из текста песни «Дурак». При этом мы не хотели, чтобы клип был повторением слов. Так появились инквизиторы, которых воплотили Маша и Люба — все-таки корень зла не в мужском образе, а в самой героине, внутри нее.

У нас не было декораций и бюджета — все зависело от удачи и того, сможем ли мы попасть на локации. В одной из сцен на площадку привезли кучу строительного мусора и начали работы. Нам пришлось разбирать его самостоятельно — спасибо ребятам со стройки, они разрешили доснять материал. Погода тоже в какой-то степени была нашим помощником — если бы что-то изменилось, не было бы тумана и антуража.