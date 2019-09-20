«Мелодия» выпустила запись «Буковинских песен» Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя
Фирма звукозаписи «Мелодия» выпустила сборник «Буковинских песен» композитора Леонида Десятникова. 24 прелюдии для фортепиано исполнил пианист Алексей Гориболь в стенах Большого зала Московской консерватории в марте 2019 года.
Впервые музыка «Буковинских песен», написанная Десятниковым специально для Гориболя, прозвучала в октябре 2017 года в балете American Ballet Theatre, хореографом которого выступил Алексей Ратманский — тогда в постановку вошли 12 прелюдий из 24. Премьера полного цикла в исполнении Гориболя состоялась в июне 2018 года, а после московского исполнения в октябре 2018-го композитор и исполнитель договорились о записи.
Начало продаж компакт-диска «Буковинские песни» стартует 20 сентября. Виниловая пластинка поступит в продажу 29 октября.
Мария Степанова
Автор текста для буклета «Буковинских песен»:
В одном интервью Десятников говорит об инородной первооснове своих сочинений, внешнем импульсе, за которым он идет и от которого отталкивается, очень коротко: «Я называю это макгаффин». Прочитав, я пошла гуглить. Википедия объяснила, что макгаффин — киношный термин, обозначающий предмет или событие, которые необходимы для развития сюжета и характеров — и при этом совершенно не важны сами по себе.
Сундук с пиратскими сокровищами, за которым все охотятся и который не достанется никому, или чеховское ружье, которое провисит на стене все три акта и так и не выстрелит, будут, наверное, ближайшими аналогами. Макгаффин может лежать на самом виду, может мелькнуть и исчезнуть в самом начале, но без него история не закрутится.
Самое интересное здесь — это сочетание предельной важности и абсолютной незначительности начального импульса, этой самой точки отсчета: как если бы действующий мир можно было построить из чего угодно, с четырех нот, как в телевизионном шоу.
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