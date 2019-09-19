Скончался музыкант Александр Васильев — барабанщик группы «Центр» и бывший муж Джоанны Стингрей

Лидер группы «Центр»:

В Лос Анджелесе умер Саша Васильев. Барабанщик Центра с 1984-го по 1989-й год. Саша участвовал в записи магнитофонных альбомов и концертов Центра той поры. Саша тогда был самым молодым участником Центра и быстро входил в образ жизни подпольной рок группы. Одними из последних гастролей Центра в которых участвовал Саша был промо тур по Франции и Бельгии в феврале-марте 1989 года по случаю выхода альбома «Сделано в Париже». В Брюсселе был снят клип на композицию «Навсегда». С тех пор судьба разбросала нас по свету. Мы не общались и не виделись. Мне Саша запомнился совсем молодым, энергичным барабанщиком, энтузиастом своего дела. Светлая память.