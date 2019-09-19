Скончался музыкант Александр Васильев — барабанщик группы «Центр» и бывший муж Джоанны Стингрей
Во вторник, 17 сентября, скончался музыкант Александр Васильев — барабанщик «золотого состава» группы «Центр», бывший муж и отец дочери Джоанны Стингрей Мэдисон.
«С тяжелым сердцем и большой грустью вынуждена сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с прекрасным чувством юмора и огромным талантом», — написала Стингрей в своем Facebook. Позже соболезнования принес Гарик Сукачев. «Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы Центр, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери», — сказал он.
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Фото со страницы Гарика Сукачева
Василий Шумов
Лидер группы «Центр»:
В Лос Анджелесе умер Саша Васильев. Барабанщик Центра с 1984-го по 1989-й год. Саша участвовал в записи магнитофонных альбомов и концертов Центра той поры. Саша тогда был самым молодым участником Центра и быстро входил в образ жизни подпольной рок группы. Одними из последних гастролей Центра в которых участвовал Саша был промо тур по Франции и Бельгии в феврале-марте 1989 года по случаю выхода альбома «Сделано в Париже». В Брюсселе был снят клип на композицию «Навсегда». С тех пор судьба разбросала нас по свету. Мы не общались и не виделись. Мне Саша запомнился совсем молодым, энергичным барабанщиком, энтузиастом своего дела. Светлая память.
Группа «Центр» была основана в Москве в конце 1970-х годах. Александр Васильев присоединился к составу во второй половине 1980-х годов, а с 1990-х коллектив обосновался в Лос-Анджелесе. Первым мужем Джоанны Стингрей стал гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян — они поженились 2 ноября 1987 года. Позже певица развелась и вышла замуж за барабанщика группы «Центр» Александра Васильева — у пары родилась дочь Мэдисон.
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