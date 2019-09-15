Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят кавер-версию одной из последних песен Джона Леннона
Бывшие члены группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр собираются записать кавер-версию песни Джона Леннона, которую он записал в последний год жизни, пишет The Guardian.
Леннон сочинил композицию Grow Old with Me в 1980 году, во время записи студийного альбома Double Fantasy, созданного в соавторстве с Йоко Оно. В декабре этого же года музыканта застрелили возле своей квартиры на Манхэттене. По словам Ринго Старра, он не знал о существовании демоверсии этой песни, пока ему не рассказал об этом продюсер Джек Дуглас.
В записи также прозвучит строка из песни соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона Here Comes The Sun. «В каком-то смысле нас будет четверо», – отметил Ринго Старр. Old with Me выйдет в октябре. В издании отмечают, что это последнее сотрудничество между двумя живыми членами The Beatles.
The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в в 1960 году. В ее состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон. Всего «битлы» выпустили 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963—1970 годах, и 211 песен. За это время группа завоевала десять наград «Грэмми», была награждена орденами Британской империи и попала на первое место в списке величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone. Ливерпульская четверка распалась в в 1970 году, после чего каждый из участников продолжил сольную карьеру.
Напомним, что теперь старшеклассники будут изучать песни The Beatles, Queen и Nirvana в рамках «Культурного норматива школьника».Создатели проекта планируют знакомить учащихся с лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Школьникам предстоит самостоятельно выбрать наиболее интересные им произведения, в зависимости от стиля, жанра, эпохи и так далее. Оценивать полученные знания по нормативам будут по количеству посещений учреждений культуры, числу прочитанных школьником произведений и степени сформированности компетенций.
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