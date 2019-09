Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят кавер-версию одной из последних песен Джона Леннона

Леннон сочинил композицию Grow Old with Me в 1980 году, во время записи студийного альбома Double Fantasy, созданного в соавторстве с Йоко Оно. В декабре этого же года музыканта застрелили возле своей квартиры на Манхэттене. По словам Ринго Старра, он не знал о существовании демоверсии этой песни, пока ему не рассказал об этом продюсер Джек Дуглас.

В записи также прозвучит строка из песни соло-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона Here Comes The Sun. «В каком-то смысле нас будет четверо», – отметил Ринго Старр. Old with Me выйдет в октябре. В издании отмечают, что это последнее сотрудничество между двумя живыми членами The Beatles.