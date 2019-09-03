У вас 3 сентября горит: история 5 важных песен про первый месяц осени (и никаких мемов!)

Сегодня даже ваша бабушка, скорее всего, пошутит про Шуфутинского, который идет к календарю, а картинки про тушение сентября уже пару дней мелькают в ленте соцсетей. «Собака.ru» не собирается кормить вас еще одной подборкой «самых смешных мемов про 3 сентября», зато рассказывает историю пяти известных песен про первый месяц осени.

«Третье сентября» Михаил Шуфутинский, 1993 год Никаких мемов, только факты! Легенду сочинил главный креативный эстрадный тандем 90-х — Игорь Николаев (текст) и Игорь Крутой (музыка). Шуфутинский только вернулся из американской эмиграции, познакомился с композитором Крутым, который и предложил ему эту песню. Она вышла на альбоме «Гуляй, душа», с трогательной обложкой — певец стоит на фоне родных берез в зимнем лесу, а на его голове восседает меховая шапка. На той же пластинке значатся песни «Памяти Вертинского» на музыку Аркадия Укупника и проникновенная «Душа болит». Сам Шуфутинский в интервью рассказывает, что «Третье сентября» сразу стала хитом: «Я её играл и пел на концертах. Но для средств массовой информации, как то телевидение и радио, я редко являюсь форматом, правильным исполнителем. Они эту песню не крутили, потому что они её просто не знали». Кстати, именно 3 сентября родился старший внук Михаила Захаровича. Мемом баллада о календаре стала в 2013 году, за два года до этого в сообществе МДК появилась картинка американского рэпера Рика Росса (очень похожего на Шуфутинского) с цитатой из песни. Сегодня в своем instagram-аккаунте Игорь Николаев развеял мифы, возникшие вокруг его сочинения: «Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго». Страница перевернута. Немного обидно, что из-за мем-успеха «Третьего сентября» ушли в тень другие, не менее проникновенные, шлягеры Михаила Шуфутинского, например, «Ночной гость», «Пальма де Мальорка» и, конечно, «Еврейский портной» на музыку и слава Александра Розенбаума. Ой вей!

«Сентябрь»

Stigmata, 2007 год Каждый сентябрь в интернете горят не только костры рябин, но и сам сентябрь, при этом «убийца плачет». Песня группы Stigmata появилась в 2007 году — время эмо-фестов в клубе «Порт» рядом с Мариинским дворцом, тусовок людей с черными челками на Манежной площади и тысяч похожих друг на друга групп с лейбла «Капкан» и текстами про «без лишних слов нажми на курок». По легенде музыка пришла гитаристу Stigmata во сне. Трек «Сентябрь» не был популярнее остальных бессмысленных и беспощадных опусов о смерти и слезах, а культовый статус приобрел лет через 5 после появления мема «верните мне мой 2007 год». История мема уходит своими корнями к фразе Дмитрия Медведева: «Я могу вам сказать только одно: никто никогда не вернется в 2007 год, потому что на дворе 2011 год. И мы все – другие». Слова тогдашнего президента до сих пор отзываются в сердцах и смешных картинках, которые делают именно про эту песню, хотя подобных было много. Такая же известность осталась только у «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах» Animal Джаz. Исполнитель эмо-гимна «Черно-белые дни» Игорь Капранов, экс-вокалист группы Amatory, нашел спасение в вере, и теперь поет на клиросе, также мечтает о сане священника. Спустя десятилетие в интервью музыканты Stigmata отмечали: «Действительно, наверное эта песня стала для определенной прослойки молодых людей культовой. Хотя конечно, когда она появилась, никто и подумать не мог о таком ломовейшем успехе».

Wake me up when september ends

Green Day, 2005 год Слезовыжимательная баллада c антимилитаристским клипом в 2010 году тоже стала мемом: «Уже октябрь, разбудите этого парня из Green Day». Солист группы Билли Джо Армстронг изначально посвятил песню своему отцу, который умер от рака, когда музыканту было 10 лет. Однако в дальнейшем трек стал символом памяти жертв урагана Катрина (он разразился 29 августа 2005 года) и трагедии 11 сентября. Клип снял режиссер Самуэль Байер, известный по видео Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Zombie The Cranberries и еще нескольким десяткам важнейших рок-видео 90-х и 2000-х. Сюжетная канва не связана с изначальной идеей песни, а драматургия строится вокруг истории любви парня, уехавшего воевать в Ирак и девушки, которая таким поворотом событий не очень довольна. Wake me up when september ends вышла на альбоме American idiot — критическом высаказывании в адрес американского обществоа в целом и политики Джорджа Буша-младшего в частности. Все треки (кроме Wake me up) связаны между собой — это история тинейджера по имени Иисус из пригорода, который ненавидит свой город, покидает его и влюбляется в бунтарку. Грубо говоря, American idiot — это почти как «Горгород» Оксимирона, только в формате панк-рок-оперы.

September

Earth, Wind & Fire, 1978 год Фанк-хит, который по популярности в США не уступает «Третьему сентября» в России. Он считается идеальным вариантом для свадьбы или другого торжества, когда на танцполе собирается все семья. Совсем недавно каверы на песню записала Тейлор Свифт — получилась слащавая канти-интерпретация, а чуть ранее это сделали Джастин Тимберлейк с Анной Кендрик — вышло куда ближе к оригиналу по духу. Трек начинается со слов «Do you remember the 21st night of September?/Помнишь ли ты ночь 21 сентября?» и также как с «Третьим сентября» эта дата абсолютна случайна и не имеет никакого особого значения. Музыканты экспериментировали с другими числами, но именно twenty first, по их мнению, звучало «фонетически фантастически». September совместно придумали Элли Уилс, которая затем напишет знаменитую I'll be there for you из сериала «Друзья», и лидера Earth, Wind & Fire. Элли вспоминает, что как только она услышала первый аккорд, то поняла — это будет самая веселая песня на свете. Кстати, September звучит в множестве саунд-треков: от «Ночи в музее» с Беном Стиллером до французской жизнеутверждающей комедии «1+1».