У вас 3 сентября горит: история 5 важных песен про первый месяц осени (и никаких мемов!)
Сегодня даже ваша бабушка, скорее всего, пошутит про Шуфутинского, который идет к календарю, а картинки про тушение сентября уже пару дней мелькают в ленте соцсетей. «Собака.ru» не собирается кормить вас еще одной подборкой «самых смешных мемов про 3 сентября», зато рассказывает историю пяти известных песен про первый месяц осени.
«Третье сентября» Михаил Шуфутинский, 1993 год
Никаких мемов, только факты! Легенду сочинил главный креативный эстрадный тандем 90-х — Игорь Николаев (текст) и Игорь Крутой (музыка). Шуфутинский только вернулся из американской эмиграции, познакомился с композитором Крутым, который и предложил ему эту песню. Она вышла на альбоме «Гуляй, душа», с трогательной обложкой — певец стоит на фоне родных берез в зимнем лесу, а на его голове восседает меховая шапка. На той же пластинке значатся песни «Памяти Вертинского» на музыку Аркадия Укупника и проникновенная «Душа болит». Сам Шуфутинский в интервью рассказывает, что «Третье сентября» сразу стала хитом: «Я её играл и пел на концертах. Но для средств массовой информации, как то телевидение и радио, я редко являюсь форматом, правильным исполнителем. Они эту песню не крутили, потому что они её просто не знали». Кстати, именно 3 сентября родился старший внук Михаила Захаровича. Мемом баллада о календаре стала в 2013 году, за два года до этого в сообществе МДК появилась картинка американского рэпера Рика Росса (очень похожего на Шуфутинского) с цитатой из песни. Сегодня в своем instagram-аккаунте Игорь Николаев развеял мифы, возникшие вокруг его сочинения: «Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго». Страница перевернута.
Немного обидно, что из-за мем-успеха «Третьего сентября» ушли в тень другие, не менее проникновенные, шлягеры Михаила Шуфутинского, например, «Ночной гость», «Пальма де Мальорка» и, конечно, «Еврейский портной» на музыку и слава Александра Розенбаума. Ой вей!
«Сентябрь»
Stigmata, 2007 год
Каждый сентябрь в интернете горят не только костры рябин, но и сам сентябрь, при этом «убийца плачет». Песня группы Stigmata появилась в 2007 году — время эмо-фестов в клубе «Порт» рядом с Мариинским дворцом, тусовок людей с черными челками на Манежной площади и тысяч похожих друг на друга групп с лейбла «Капкан» и текстами про «без лишних слов нажми на курок». По легенде музыка пришла гитаристу Stigmata во сне. Трек «Сентябрь» не был популярнее остальных бессмысленных и беспощадных опусов о смерти и слезах, а культовый статус приобрел лет через 5 после появления мема «верните мне мой 2007 год». История мема уходит своими корнями к фразе Дмитрия Медведева: «Я могу вам сказать только одно: никто никогда не вернется в 2007 год, потому что на дворе 2011 год. И мы все – другие». Слова тогдашнего президента до сих пор отзываются в сердцах и смешных картинках, которые делают именно про эту песню, хотя подобных было много. Такая же известность осталась только у «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах» Animal Джаz. Исполнитель эмо-гимна «Черно-белые дни» Игорь Капранов, экс-вокалист группы Amatory, нашел спасение в вере, и теперь поет на клиросе, также мечтает о сане священника. Спустя десятилетие в интервью музыканты Stigmata отмечали: «Действительно, наверное эта песня стала для определенной прослойки молодых людей культовой. Хотя конечно, когда она появилась, никто и подумать не мог о таком ломовейшем успехе».
Wake me up when september ends
Green Day, 2005 год
Слезовыжимательная баллада c антимилитаристским клипом в 2010 году тоже стала мемом: «Уже октябрь, разбудите этого парня из Green Day». Солист группы Билли Джо Армстронг изначально посвятил песню своему отцу, который умер от рака, когда музыканту было 10 лет. Однако в дальнейшем трек стал символом памяти жертв урагана Катрина (он разразился 29 августа 2005 года) и трагедии 11 сентября. Клип снял режиссер Самуэль Байер, известный по видео Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Zombie The Cranberries и еще нескольким десяткам важнейших рок-видео 90-х и 2000-х. Сюжетная канва не связана с изначальной идеей песни, а драматургия строится вокруг истории любви парня, уехавшего воевать в Ирак и девушки, которая таким поворотом событий не очень довольна. Wake me up when september ends вышла на альбоме American idiot — критическом высаказывании в адрес американского обществоа в целом и политики Джорджа Буша-младшего в частности. Все треки (кроме Wake me up) связаны между собой — это история тинейджера по имени Иисус из пригорода, который ненавидит свой город, покидает его и влюбляется в бунтарку. Грубо говоря, American idiot — это почти как «Горгород» Оксимирона, только в формате панк-рок-оперы.
September
Earth, Wind & Fire, 1978 год
Фанк-хит, который по популярности в США не уступает «Третьему сентября» в России. Он считается идеальным вариантом для свадьбы или другого торжества, когда на танцполе собирается все семья. Совсем недавно каверы на песню записала Тейлор Свифт — получилась слащавая канти-интерпретация, а чуть ранее это сделали Джастин Тимберлейк с Анной Кендрик — вышло куда ближе к оригиналу по духу. Трек начинается со слов «Do you remember the 21st night of September?/Помнишь ли ты ночь 21 сентября?» и также как с «Третьим сентября» эта дата абсолютна случайна и не имеет никакого особого значения. Музыканты экспериментировали с другими числами, но именно twenty first, по их мнению, звучало «фонетически фантастически». September совместно придумали Элли Уилс, которая затем напишет знаменитую I'll be there for you из сериала «Друзья», и лидера Earth, Wind & Fire. Элли вспоминает, что как только она услышала первый аккорд, то поняла — это будет самая веселая песня на свете. Кстати, September звучит в множестве саунд-треков: от «Ночи в музее» с Беном Стиллером до французской жизнеутверждающей комедии «1+1».
Сентябрь
Аквариум, 1982 год
Песня про сентябрь, очень напоминающая группу Doors по звучанию. Бонус-трек «Сентябрь» был написан специально для альбома «Табу», но не попал на него. Альбом примечателен тем, что в его записи принимали участие Сергей Курехин и саксофонист Игорь Бутман. Электрогитарист Александр Ляпин не поладил с авангардистом Курехиным. В результате к концу сессии Гребенщиков был доведён до сильнейшего психологического перенапряжения, и на балконе студии написал культовые строчки «Рок-н-ролл мёртв, а я еще нет». Кажется, аквариумский «Сентябрь» — это единственная известная песня про месяц, которая не породила мемов, но вы можете попробовать сами.
«Этой ночью небо не станет светлей
Сентябрь сладок, утро нужно ждать до утра
Он пьет но едва ли ему веселей
Он не хочет веселья, он хочет вина
чтоб еще чуть-чуть отложить слово "пора"»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.