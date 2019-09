У вас 3 сентября горит: история 5 важных песен про первый месяц осени (и никаких мемов!)

Wake me up when september ends

Green Day, 2005 год

Слезовыжимательная баллада c антимилитаристским клипом в 2010 году тоже стала мемом: «Уже октябрь, разбудите этого парня из Green Day». Солист группы Билли Джо Армстронг изначально посвятил песню своему отцу, который умер от рака, когда музыканту было 10 лет. Однако в дальнейшем трек стал символом памяти жертв урагана Катрина (он разразился 29 августа 2005 года) и трагедии 11 сентября. Клип снял режиссер Самуэль Байер, известный по видео Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Zombie The Cranberries и еще нескольким десяткам важнейших рок-видео 90-х и 2000-х. Сюжетная канва не связана с изначальной идеей песни, а драматургия строится вокруг истории любви парня, уехавшего воевать в Ирак и девушки, которая таким поворотом событий не очень довольна. Wake me up when september ends вышла на альбоме American idiot — критическом высаказывании в адрес американского обществоа в целом и политики Джорджа Буша-младшего в частности. Все треки (кроме Wake me up) связаны между собой — это история тинейджера по имени Иисус из пригорода, который ненавидит свой город, покидает его и влюбляется в бунтарку. Грубо говоря, American idiot — это почти как «Горгород» Оксимирона, только в формате панк-рок-оперы.