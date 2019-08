Little Big и Tatarka презентовали трек Arriba, записанный совместно с обладателями «Грэмми» Clean Bandit

Резиденты Little Big production, треш-поп группа Little Big и певица Tatarka презентовали трек Arriba. Композиция записана совместно с обладателями «Грэмми» — британской группой Clean Bandit.

Запись композиции велась во время визита Clean Bandit в Санкт-Петербург в июле — большая часть работы была проведена в студии Little Big. «Мы отлично поработали с Clean Bandit! Ребята по-настоящему талантливы и просты в общении. Это было весело и интересно. Изначально мы решили сделать веселый трек-праздник, и мне кажется, у нас это получилось», — поделился фронтмен Little Big Илья Прусикин.

Tatarka заявила о себе в 2016 году — ее творческий путь начался с клипа на трек «Altyn», который на данный момент набрал более 40 миллионов просмотров. В карьере певицы числятся еще два сингла, Pussy Power и U can take, который записан при участии группы Little Big (за сутки он набрал 2 миллиона просмотров!). Его снимали в одном из кварталов Таиланда. Ира остается верна своему стилю — она читает клауд-рэп на официальном языке Татарстана. Ее супруг, фронтмен Little Big Илья Прусикин, исполнил свою партию на английском. А в июне 2019 года Tatarka презентовала новый сингл AU спустя почти два года молчания. Не с пустыми руками — вместе с релизом певица выпустила и клип.

В мае клип петербургского треш-поп коллектива Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!) Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже фрик-мем-панк-рейв-группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв. Теперь мелодия звучит иначе, но под этот трек все так же тянет танцевать! Крайний релиз — свежий трек I’m OK о ситуациях в барах, отсутствии контроля и караоке как его результат. А у вас все «окей»? Тогда посмотрите его прямо сейчас!