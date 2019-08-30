Little Big и Tatarka презентовали трек Arriba, записанный совместно с обладателями «Грэмми» Clean Bandit

Запись композиции велась во время визита Clean Bandit в Санкт-Петербург в июле — большая часть работы была проведена в студии Little Big. «Мы отлично поработали с Clean Bandit! Ребята по-настоящему талантливы и просты в общении. Это было весело и интересно. Изначально мы решили сделать веселый трек-праздник, и мне кажется, у нас это получилось», — поделился фронтмен Little Big Илья Прусикин.

Трек Arriba стал третьей коллаборацией артистов разных музыкальных жанров — ранее в рамках проекта, запущенного платформой Tbrg Open совместную композицию записали Иван Дорн, Diplo и MØ, а Major Lazer и Скриптонит объединились для работы над треком «Где твоя любовь?».