Lana Del Rey презентовала шестой студийный альбом Norman F*****g Rockwell

«Заглавный трек называется «Norman F*****g Rockwell» и он, вроде как, об отличном исполнителе, который считает себя дерьмом и постоянно говорит об этом. Я часто сталкиваюсь с такими людьми, и они просто говорят и говорят о себе, ну а я просто отвечаю: «Ага, да». В этом есть их небольшая заслуга. Мне настолько понравился трек, что я сказала: «Хорошо, я определенно хочу, чтобы альбом получил это название»», — объяснила певица название пластинки.