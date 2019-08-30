Lana Del Rey презентовала шестой студийный альбом Norman F*****g Rockwell
Американская певица и автор песен Лана Дель Рей презентовала шестой студийный альбом Norman F*****g Rockwell. Пластинка насчитывает 14 треков, записанных при участии продюсера Джека Антоноффа — синтез ретро-попа и серф-рока об отличных исполнителях, которые «считают себя дерьмом», прелестях жизни в Калифорнии и любви.
«Заглавный трек называется «Norman F*****g Rockwell» и он, вроде как, об отличном исполнителе, который считает себя дерьмом и постоянно говорит об этом. Я часто сталкиваюсь с такими людьми, и они просто говорят и говорят о себе, ну а я просто отвечаю: «Ага, да». В этом есть их небольшая заслуга. Мне настолько понравился трек, что я сказала: «Хорошо, я определенно хочу, чтобы альбом получил это название»», — объяснила певица название пластинки.
Перед выходом пластинки Лана Дель Рей презентовала несколько синглов с альбома и клипы на некоторые из них — F**k It I Love You и The Greatest, Venice Bitch, Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have — But I Have It, Mariners Apartment Complex и Doin’ Time.
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