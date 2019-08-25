Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Российский рэпер Мирон Федоров заявил на фестивале Booking Machine Festival о том, что прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine. Oксимирон занимал в нем пост исполнительного директора и занимался менеджментом артистов.
«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», – сообщил он со сцены.
Кроме того, возможно, артист в последний раз исполнил свои старые песни. Он добавил: «У меня нет планов где-либо дальше гастролировать. Делаем сегодня такую ретроспективу и закрываем программу. Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз».
Напомним, что на Лиговском проспекте открылся магазин мерча Оксимирона OXXXYSHOP. В нем можно приобрести футболки, пины и многое другое.
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