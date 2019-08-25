Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine

Российский рэпер Мирон Федоров заявил на фестивале Booking Machine Festival о том, что прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine. Oксимирон занимал в нем пост исполнительного директора и занимался менеджментом артистов.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», – сообщил он со сцены.