«Зимавсегда», Ива Нова и «Сегодняночью» выступят на благотворительном фестивале «Дом на воле» в «Севкабель Порту»

4 сентября на территории общественного пространства «Севкабель Порт» пройдет благотворительный фестиваль «Дом на воле» — в поддержку дома сопровождаемого проживания для людей с тяжелой инвалидностью. В программе выступления групп Дунаевский Orchestra, «Зимавсегда», «Сегодняночью», Ива Нова, Vlny и других.

Все участники фестиваля «Дом на воле» выступают без гонораров в поддержку детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью — они не только хотят помочь собрать средства от благотворительной ярмарки и пожертвований на входе, но и привлечь внимание к проблемам людей с тяжелыми нарушениями развития и членов их семей, личной щедростью призвать к милосердию, взаимопониманию и поддержке.

В программе фестиваля благотворительная ярмарка и различные мастер-классы, выступления музыкантов «Сегодняночью», петербуржского проекта вокалиста и гитариста Евгения Кубынина «Зимавсегда», российской этно-экстрим группы Ива Нова, ансамблей «Ля-Миноръ» и Дунаевский Orchestra, инди-рок-группы Vlny, индустриального электронного дуэта Razmotchiki Katushek и DED ALMAZ.

Дом сопровождаемого проживания — проект благотворительной организации «Перспективы», которая более 20 лет помогает детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. В 2016 году в рамках организации был создан благотворительный фонд «Близкие Другие», который осуществляет проекты по защите прав целевой группы, а также собирает и распространяет информацию о лучших практиках помощи в этой сфере.

Благотворительный фестиваль «Дом на воле» пройдет в «Севкабель Порту» 4 сентября. Начало в 18:00, выход — за благотворительное пожертвование, которое можно сделать по ссылке.

Напомним, в пространстве Mady by открылась выставка от благотворительной организации «Перспективы». понравившийся экспонат можно приобрести за благотворительное пожертвование, а вырученные средства направят на развитие будущих проектов «Перспектив». В их число входят и арт-студии, которые содержатся за счет частных пожертвований.