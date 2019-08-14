5 веских причин посетить первый Дрезденский оперный бал в Петербурге

Почему бы не отметить последний день лета с грандиозным размахом? У нас есть идея, как это осуществить. И это не фестиваль электронной музыки и не гастрономический уикенд — это бал! Самый настоящий бал с классической, джазовой и популярной музыкой, известными солистами мировой оперы, блеском хрусталя и танцами до утра. Впервые Дрезденский оперный бал пройдет за пределами Германии, и именно Санкт-Петербург, город-побратим, был удостоен чести принять его. Рассказываем, почему вам просто необходимо побывать там.

1. Премьера международного масштаба История Дрезденского оперного бала началась в 1925 году, и в течение шестнадцати лет их проводили ежегодно. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и традиция грандиозного празднества восстановлена. В России балы тоже не были редкостью, они появились еще во времена Петра I, а своего апогея достигли при Екатерине II. Современники утверждали — ничто не могло сравниться с блеском и пышностью этих торжеств: свечи, зеркала, мундиры и роскошные платья, а также новый танец — кадриль.

Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, отмечает: «Мы хотим вернуться к царским временам, когда люди приезжали летом в Россию для участия в летних балах, а зимой отправлялись на зимние балы в Германию, в Дрезден. Мы хотим построить своего рода мосты в обществе, объединить людей и помочь создать интересную культурную жизнь». Дрезденский оперный бал — это тот самый мост. В январе прошлого года «Ленфильм» впервые провел прямую трансляцию вечера, значительная часть которого была посвящена русской музыкальной культуре — в том числе, и сама торжественная церемония открылась «Праздничной увертюрой» Д.Д. Шостаковича. В этом году трансляция бала в Санкт-Петербурге будет вестись на НТВ и на центральном немецком телеканале MDR.

2. Историческое событие Торжественную церемонию открытия программы гала-шоу будут вести немецкий актер Том Влашиха, известный многим как Якен Хгар в сериале «Игра престолов», и российская телеведущая Оксана Федорова. Вечер начнется с праздничной церемонии вручения фарфоровых ключей на красной ковровой дорожке Михайловского театра. По модели «Дрезденского ЗемперОпера Бала», специальные гости из России и Германии будут награждены за их выдающиеся заслуги в области культуры, политики и спорта. Среди номинантов Герхард Шредер, бывший Федеральный канцлер Германии, и немецкая фигуристка чемпионка мира и Европы Катарина Витт. Имя третьего номинанта держится в секрете.

Ключи изготовлены вручную и расписаны на Мейсенской мануфактуре. Темы росписи, выполненной мастерами во всех отношениях первой фарфоровой фабрики Европы, — городские мотивы Дрездена и Санкт-Петербурга. Также на церемонии одному из специальных гостей будет вручена награда «Дрезденского ЗемперОпера Бала» — Саксонский орден Святого Георгия. Гравировка на нем гласит: Adverso Flumine, то есть, в переводе с латинского, «против течения», она вручается действительно выдающимся людям. Ранее ее удостаивались актер Ален Делон, принц Монако Альбер II, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который довел команду до четвертьфинала в ЧМ прошлого года.

3. Артисты мирового уровня У всех зрителей Дрезденского оперного бала будет возможность насладиться драматическим сопрано немецкой певицы Нади Михаэль и одним из красивейших голосов мировой оперной сцены Альбины Шагимуратовой. Также впервые на российской сцене выступит американский певец Стивен Гулд, имеющий репутацию лучшего «вагнеровского» тенора нашего времени. В гала-концерте примет участие ведущий солист театра «Новая Опера» и один из лучших баритонов в мире Василий Ладюк — со сцены Михайловского театра в его исполнении прозвучат известные русские арии. Среди участников концерта в Михайловском театре также заявлены известный виолончелист Сергей Ролдугин и саксофонист-виртуоз Игорь Бутман, который прокомментировал грядущее выступление так: «На балу мы выступим с Московским джазовым оркестром, который в этом году празднует 20-летний юбилей. Наш оркестр играл на лучших концертных площадках планеты, был хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов, выступил на главном джазовом событии планеты — All-Star Global Concert, посвященном Международному дню джаза, но на такого рода событии мы будем играть впервые. Уверен, что участие в Дрезденском оперном балу займет особое место в истории нашего коллектива».

В гала-концерте примет участие знаменитый оркестр и хор самого театра под руководством итальянского дирижера Массимо Дзанетти, который выступал в миланском «Ла Скала» и лондонском королевском театре в Ковент-Гардене. Будут исполнены произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Верди, Штрауса и Вагнера. В конце программы Михайловского театра готовится выступление дебютантов из Германии от «Дрезденского ЗемперОпера Бала».

3 награды будут вручены на Дрезденском оперном балу за выдающиеся заслуги в области культуры, политики и спорта 20 специальных шаттлов, организованных транспортным партнером мероприятия Volksvagen, доставят гостей и ведущих исполнителей бала на красную дорожку 450 м длина красной дорожки, ведущей из Михайловского театра в Филармонию 100 дебютантов из Санкт-Петербурга выступят в Филармонии 30 дебютантов из «Дрезденского ЗемперОпера Бала» выступят в Михайловском театре

4. Танцы до рассвета Уникальность бала заключается в том, что гости посетят две исторические площадки города за одну ночь. Следующая часть программы будет проходить в специально реконструированном для бала Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В зале появятся специальный пол для танцев, а также столы, за которыми гостям будет подан ужин из шести блюд с напитками. В Филармонии гостей ждет выступление дебютантов из Северной столицы: юношей из Суворовского военного училища и девушек из балетной Вагановской академии, которые разогреют танцпол. После этого все желающие смогут танцевать до рассвета (программа рассчитана до трех часов ночи) под волшебные звуки музыки Дрезденского камерного ансамбля Dresden Semper Strings (состоящего из музыкантов симфонического оркестра Саксонской государственной капеллы), легенды джаза Игоря Бутмана и его Биг-бэнда, а также группы «Чингисхан».



Группа «Чингисхан»



5. На бал приглашены все И еще один приятный бонус — побывать на балу можно совершенно бесплатно, ведь на Площади Искусств будет вестись прямая трансляция бала на огромных экранах. Это еще одна традиция «Дрезденского ЗемперОпера Бала», которая будет бережно храниться теперь и в Петербурге.