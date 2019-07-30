Помимо переосмысления песни Come As You Are, участники госпел-хора Sunday Service исполнили композицию Smells Like Teen Spirit. Также на воскресной службе прозвучали кавер-версия трека Drop It Like Itʼs Hot Снуп Догга, песня Grindin хип-хоп дуэта Clipse и ставшая легендарной композиция Donʼt Speak группы No Doubt, вокалисткой которой являлась певица Гвен Стефани. «Мое сердце переполнено звучанием этой невероятной версии Donʼt Speak. Я была в шоке, когда узнала, что композиция стала голосом поколения и была исполнена хором Sunday Service Канье. Ким, пожалуйста, пришли мне полную версию!» — написала Стефани в своем Twitter.

Проект Sunday Service был запущен Канье Уэстом в начале 2019 года. В рамках воскресного хора музыкант проводит закрытые концерты под аккомпанемент госпел-хора, где исполняет каверы на собственные песни, а также композиции других исполнителей и коллективов. Многие журналисты рассматривают Sunday Service как еще один шаг Уэста на пути к релизу нового студийного альбома Yandhi, обещанного еще в ноябре прошлого года. На одной из служб Канье даже исполнил новый трек под возможным названием Weʼll Find a Way, но позже единственная полная запись композиции была удалена.

Напомним, ранее хип-хоп исполнитель и основатель бренда Yeezy Канье Уэст подал заявку на регистрацию новой торговой марки «Sunday Service» («Воскресная служба»). Под ней будут выходить куртки, рубашки, брюки, топы, платья, обувь, головные уборы, шарфы и носки. А в 2016 году в Нью-Йорке Канье Уэст представил четвертую коллекцию Yeezy. Рассказываем, как у рэпера получилось поменять традиционное представление о модном показе.