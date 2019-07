Не просто рейв: 10 артистов, которых стоит услышать на PPF в этом году

Andrew Weatherall (UK)

В рамках Года музыки Великобритании и России на PPF выступит Andrew Weatherall — человек-легенда со всеобъятной карьерой длиной в 30 с лишним лет. Эндрю ведет бурную жизнь и в свои 55 останавливаться не намерен. Пишет и продюсирует новые альбомы, курирует вечеринку A Love From Outer Space и рассказывает о любимой музыке в рамках ежемесячного авторского шоу Music's Not For Everyone на NTS Radio.