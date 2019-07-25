Не просто рейв: 10 артистов, которых стоит услышать на PPF в этом году

Present Perfect Festival окончательно вышел за рамки «рейва»: помимо сетов от техно-икон тут будет джаз, психоделик-рок и шугейз. Таинственный Gesloten Cirkel, долгожданный дебют Ellen Allien в Петербурге, лайвы от Dollkraut Band и Ninos Du Brasil — не заблудитесь на территории «Севкабель Порт» в эти выходные, чтобы попасть на самые важные выступления.

Modeselektor (DE) Знаменитый немецкий дуэт в лице Герно Бронсера и Себастиана Шари представит свой свежий альбом и обновленное аудиовизуальное шоу (ответственные за визуальную составляющую — авторитетная берлинская команда медиахудожников Pfadfinderei) в рамках opening-концерта PPF. За спиной коллектива с двадцатилетней историей четыре полноформатных альбома, импринт Monkeytown Records и детище плодотворного сотрудничества с Apparat — проект Moderat. И приходите пораньше — перед Modeselektor выступят мультимедиа-художники Tundra, которые уже покорили фестивали Sonar и Mutek.

Ellen Allien (DE) 50-летняя икона немецкого техно, резидент-старожил Tresor, создательница лейблов BPitch Control и UFO Inc выступит в Петербурге впервые. Одну из главных героинь берлинской электронной сцены ждали на PPF еще в прошлом году, однако тогда у Эллен возникли проблемы с документами. Сейчас она выступит на главной сцене фестиваля с полуторачасовым сетом.

Gesloten Cirkel (RU) «Не понимаем, как нам это удалось», — так анонсировали Roots United появление загадочного Gesloten Cirkel на фестивале. Шансы услышать этого анонимного продюсера на родине (да, теперь точно известно, что Gesloten Cirkel — наш соотечественник) действительно были сведены к нулю. И вот к всеобщему удивлению артист, обитающий в Нидерландах, отыграет в Петербурге часовой лайв. Гадаем, прозвучат ли в нем Submit-X и Stakan.

Helena Hauff (DE) Если вы уже слышали выступление Helena Hauff на PPF-2016, то обязаны дождаться ее финального сета на главной сцене в этом году. Если нет — тем более. За три года немка превратилась из перспективного диджея в хедлайнера европейских фестивалей, выпустила альбом на Ninja Tune и продолжает смешивать в своих сетах электро, техно, эйсид и минимал-вейв так, что дух захватывает.

Dollkraut Band (NL) Непредсказуемого голландца Паскаля Пинкерта (Dollkraut) в этот уикенд можно будет услышать дважды. Сначала он выступит с диджей-сетом на официальном препати PPF в «Танцплощадке». А затем вместе с басистом и барабанщиком из Dollkraut Band устроит живое часовое психоделик-рок-выступление в рамках Boiler Room.

The Egyptian Lover (US) Еще один из самых ожидаемых лайвов — от почетного пионера электро-фанка и любителя TR-808 из Лос-Анджелеса. А еще The Egyptian Lover — артист старой закалки, так что умеет устраивать из своих выступлений настоящие перформансы.

Andrew Weatherall (UK) В рамках Года музыки Великобритании и России на PPF выступит Andrew Weatherall — человек-легенда со всеобъятной карьерой длиной в 30 с лишним лет. Эндрю ведет бурную жизнь и в свои 55 останавливаться не намерен. Пишет и продюсирует новые альбомы, курирует вечеринку A Love From Outer Space и рассказывает о любимой музыке в рамках ежемесячного авторского шоу Music's Not For Everyone на NTS Radio.

Red Axes (ISR) Дори Садовник и Нив Арци — главные герои израильской электронной сцены, которые когда-то играли пост-панк в квартете Red Cotton, но по-настоящему раскрылись в клубной электронике. Впрочем, деление на стили весьма условно — Red Axes ценят за умение стирать границы, устанавливать паритет между гитарами и синтезаторами, нервным гаражным роком и мечтательным хаусом.

Ninos Du Brasil (ITA) Двое итальянцев привносят в электронную музыку изрядную долю сумасшествия: немного техно, батукада, живые барабаны и настоящее карнавальное безумие. Главный козырь Ninos Du Brasil — ошеломительные лайвы, которые можно застать и в сквотах, и на биеннале в Венеции, а теперь и на сцене Boiler Room в рамках PPF-2019.