Рэпер Obladaet: «Многие артисты, в том числе и я, выступают уже гораздо круче тех, кто начинал читать первым»

Рэп-музыкант­ «новой школы» в декабре выпустил свой третий и супер­успешный студийный альбом Ice Cream, отправившись с ним в масштабную гонку по городам: концерты его Grand Prix Tour проходят не только в России, но и в столицах стран Европы и в Казахстане.

Плащ Stone Island , рубашка Givenchy , брюки Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)

Ты родился в Иркутске с его жарким летом и холодными зимами и перебрался в дождливый Петербург. Как тебе дался переезд? А я как раз люблю такую мрачную погоду, я от нее кайфую. В Иркутске в конце лета у меня была аллергия на цветение, и я выходил из дома, только когда дождь прибивал пыльцу. Я переехал сюда в ноябре, в самое тяжелое время года. Жил в коммуналке на Рижском проспекте, потому что сквош-клуб, где я работал, находился рядом. И первое время не было бабок на съем нормальной квартиры — да и не нужна она была мне. Там я только спал, а помыться и поесть мог в клубе. Теперь я нигде не чувствую себя так хорошо, как в Питере, — ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Варшаве, ни в Амстердаме. В декабре 2018-го вышел твой третий сольный альбом. Сколько ты над ним работал? Основной период — с конца октября и весь ноябрь. Ice Cream полностью создан на студии, я ничего не писал дома или в дороге, и это правильно. Раньше, делая альбом, я все равно занимался и еще чем-то, на студии появлялся один-два раза в неделю — а с музыкой надо работать иначе. Мне нравится, когда уже демка цепляет. Например, трек Wok я получил так: подошел к микрофону, записал первый тейк с дисторшном — и моментально зазвучало, дальше дело оставалось за малым.

У тебя состоялся мощный тур из тридцати семи городов, среди которых — десять зарубежных, например Лондон, Прага, Варшава, Вильнюс. Расскажи, как это было. Это был самый сильный тур по энергетике, по эмоциям. Но он оказался и самым сложным, потому что надо было тратить силы на решение кучи организационных вопросов, а я привык все держать под контролем — будь то клип, презентация альбома или стрит-перформанс, подобный тому, что мы делали в Питере на Невском. Чем отличается атмосфера на концертах в Лондоне и, например, в Минске? В Минске очень крутая публика, это один из моих любимых городов. Люди ведут себя раскованно, они знают треки. А в Европе очень разная аудитория, не всегда понятно, кто придет на концерт. В основном русские, но, например, в Лондоне пришла темнокожая девушка, которая не знает языка, однако она пришла неслучайно: купила не только билет, но и мерч. Скорее всего, видела на YouTube в этих шоу, где иностранцам показывают наши клипы. Часто пишут в соцсетях откуда-нибудь из Штатов: «Я не понимаю слов, но это круто». Но лучшая публика — в Петербурге. Недавно наткнулся на видео с выступления в «Авроре» в 2017 году. Полное мясо: май, жара, все без футболок, сходят с ума, кто-то в обморок падает. Я тогда в гримерке минут сорок отдышаться не мог, как после теннисного турнира.

Ты с детства занимался хоккеем, теннисом, позже — сквошем. Спортивное прошлое как-то помогает на сцене? Дисциплине меня научил хоккейный тренер. Я всегда ответственен за то, за что берусь. Если это, например, совместный трек, я проконтролирую судьбу своего куплета от начала до конца. Второе — выносливость. Я со школы бегал, играл в футбол и хоккей, поэтому я крепкий, как кенийский легкоатлет. Многие фрешмены в первом туре переносят или отменяют концерты, потому что не вывозят физически. Мне тоже поначалу было сложно, но я справился с этим. Помимо музыки и спорта, у тебя есть опыт создания собственной одежды, так? Да, я всегда тяготел к фэшну, но никогда не стремился этим зарабатывать. У меня была коллаборация с маркой «Ларус Одежда» — ее создатель Никита еще на самом старте увидел одно из моих первых интервью и захотел подарить мне вещи своего бренда. Подарки я принял, у нас завязалось общение, а со временем мы подружились. Выпустили четыре капсульные коллекции, и на локальном уровне это был большой успех: наши вещи даже подделывали и перепродавали. По большому счету это был мой первый мерч, и на 95% покупатели были моей аудиторией. Но сейчас я бы стал сотрудничать с русским брендом только в том случае, если бы он меня жестко удивил.

У меня было много предложений, но все обрывалось, когда бренд просил рэп про какие-нибудь чипсы

Хорошо, а какой должна быть твоя собственная марка? Когда-нибудь она появится. Мне нужно что-то, чтобы я в этом мог и выступить, и пробежаться, и в клуб пойти. Но и обычного streetwear не хочется. Нравится, например, Alyx: на первый взгляд, стритовый, технологичный бренд, но одежда у них с дорогими элементами, заклепками, карабинами. Рэп сейчас главная музыка в России. А как ты оцениваешь ее состояние? В Иркутске я был на концертах «Ассаи», «Касты», Noize MC и даже «АК-47», кайфовал от этого. Но сегодня многие артисты, в том числе и я, выступают уже гораздо круче тех, кто начинал читать первым. У рэп-артистов сегодня огромное влияние, рэп теперь вообще везде — к нему тянутся и власть, и СМИ, и поп-эстрада. Кстати, у меня было очень много рекламных предложений, но все обрывалось тогда, когда бренд просил рэп про какие-нибудь чипсы.

Особняк Бетлинга Английская наб., 64 Особняк Бетлинга в 1913 году был перестроен в стиле северного модерна, и сюда переехало посольство Швеции, огромный лепной герб которой и сегодня украшает фасад дома. После революции и до 1936 года в здании размещалось шведское консульство, затем Электромеханический техникум, а в 2006 году оно перешло в частные руки и в части, выходящей на Галерную улицу, было перестроено под многоэтажную гостиницу. Интерьеры на Английской набережной по-прежнему не отреставрированы.